Hayatına girecek erkeği anlattı

42 yaşındaki ünlü model ve sunucu Ece Gürsel, özel hayatına dair yaptığı açıklamalayla sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 29.11.2025 - 08:23 Güncelleme: 29.11.2025 - 08:25 / Editör: Ozge Selin
Mankenlerin popüler olduğu dönemde defilelerin aranan isimlerinden 42 yaşındaki Ece Gürsel, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu.

Gürsel, son sözleriyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

"GİT DUŞUNU AL"

Ünlü model, "Erkek arkadaşımla dışardan eve girdiğimizde üstüyle koltuğa oturunca o kadar irite oluyorum ki. Git önce bir üstünü başını çıkar, duşunu al, temiz ol önce" diye konuştu.

"MADDİ VE MANEVİ DENGE ÖNEMLİ"

Öte yandan geçen günlerde Gürsel, evleneceği kişinin ekonomik ve sosyal anlamda kendisiyle eşdeğer olmasının önemine vurgu yaptı. "Biri bana sağlayamadığım gücü sunarsa, evliliğe onay veririm" diyen ünlü isim, eş seçiminde maddi ve manevi dengeye büyük önem verdiğini belirtti.

Gürsel, konuşmasında alt seviyede biriyle evlilik yoluna girmeyeceğini de açıkça ifade etti. "Benimle eşdeğer olmayan biriyle bu yolculuğa çıkmam" diyerek, ilişkilerde kendi değerlerine ve standartlarına olan bağlılığını gözler önüne serdi.

Bu sözler, takipçileri arasında kısa sürede tartışmalara yol açtı ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Manken, daha önce de yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde sıkça yer almıştı.

"ALDATILDIM"

Daha önce aldatıldığını itiraf eden Gürsel, "20'li yaşlarımda aldatıldım. Hayatımda bir kere aldatıldığımı yakaladım. Çok uzun süredir beraber olduğum bir insandı. Telefon kayıtlarından anladım aldatıldığımı. Aldatılmayı asla affetmem. Beni aldatana asla bir şans daha vermem" dedi.

