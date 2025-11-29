  • USD: 42,35 - 42,43
32 yıl önceki halini paylaştı

Uzun zamandır ekranlarda göremediğimiz oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yine konuşuldu. Ünlü isim son olarak 19 yaşındaki halini paylaştı.

Ekleme: 29.11.2025 - 08:29 Güncelleme: 29.11.2025 - 08:30 / Editör: Ozge Selin
Tekrarları hala severek izlenen unutulmaz yapımlardan "Çocuklar Duymasın" dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, artık sadece sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

32 YIL ÖNCE

Oyunculuğa uzun bir ara veren Instagram'dan sık sık paylaşım yapan Altuğ, son olarak yıllar önce çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.

Altuğ, 32 yıl önce çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

"19 YAŞINDAKİ PINAR"

Altuğ'un "Buyurun size 19 yaşındaki Pınar" notuyla yayınladığı kare kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

