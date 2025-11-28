  • USD: 42,35 - 42,43
Zihni Göktay huzurevine yerleşti

Cennet Mahallesinin “Ethem”i rolüyle hafızalara kazınan usta sanatçı Zihni Göktay’ın huzurevinde yaşamaya başladığı öğrenildi. Göktay'ın son hali sevenlerini üzdü.

Ekleme: 28.11.2025 - 09:51 Güncelleme: 28.11.2025 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Türk tiyatrosunun efsanesi Zihni Göktay'dan üzen haber...

Zihni Göktay; Cennet Mahallesi'ndeki unutulmaz Ethem karakteri, Lüküs Hayat müzikalindeki Rıza rolü ve İstanbul Şehir Tiyatroları’nda sergilediği yüzlerce performansla hafızalara kazındı.

HUZUREVİNDE YAŞAMAYA BAŞLADI

Zihni Göktay'a ilişkin yeni bir bilgi ortaya çıktı.

Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden Zihni Göktay'ın, İstanbul Maltepe'deki bir huzurevinde yaşadığı öğrenildi.

HUZUREVİNDEN FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Geçtiğimiz yıllarda eşinin ölümünün ardından yaşadığı zorlu dönemi, katıldığı bir YouTube programında anlatmıştı.

Usta oyuncu, duygularını “Eşim Sevinç’i kaybettikten sonra duvarlar üstüme geliyor” sözleriyle dile getirmişti.

Son yaşanan gelişmede ise, sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde Zihni Göktay’ın İstanbul Maltepe’de bir huzurevinde kaldığı ortaya çıktı.
