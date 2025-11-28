  • USD: 42,35 - 42,43
Spor paylaşımlarına devam ediyor

22 yıldır Mazhar Alanson ile evli olan 62 yaşındaki Biricik Suden, spor salonundan yeni paylaşımlar yaptı.

Ekleme: 28.11.2025 - 09:53 Güncelleme: 28.11.2025 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
Usta müzisyen Mazhar Alanson ile Biricik Suden, 2003'te evlenmişti. Alanson ile yaptığı evlilikten sonra dikkatleri üzerine çeken ünlü isim, spor paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

62 YAŞINDA
Suden, spor salonunda çekilen yeni pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. 62 yaşındaki Biricik Suden, son yayınladığı kaslı pozuyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

Suden, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada gençlik sırrını vermişti. Suden açıklamasında “Mutlaka haftada beş gün spor yaparım. Gece yatmadan önce bir kabın içine siyah turp koyar, üzerine bal dökerim. Sabah kalkınca, turpun saldığı suyu aç karnına içerim. Sağlıklı beslenir, bolca su içerim. Uykuma dikkat ederim. Gerçek dostlarımla huzurlu ve keyifli zaman geçiririm.”

