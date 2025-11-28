Sinem Kobal'ın Olay Tavırları!

  • USD: 42,35 - 42,43
KADEM, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyasının simgesi Turuncu Nokta'yı tanıttı. Lansmana eşi Kenan İmirzalıoğlu ile katılan Sinem Kobal'ın farklı anlarda kameralara yansıyan yüz ifadeleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ekleme: 28.11.2025 - 10:27 Güncelleme: 28.11.2025 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında bu yıl kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla yeni bir farkındalık kampanyası başlattı. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen lansmanda, 'Şiddete Karşı Hep Birlikte' sloganıyla hazırlanan kampanyanın simgesi olan Turuncu Nokta kamuoyuna tanıtıldı.

Etkinliğe sanat ve iş dünyasından birçok isim katılırken, geceye damga vuran isim ise oyuncu Sinem Kobal oldu. Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte katıldığı törende sık sık kameralara yansıyan yüz ifadeleriyle dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA ELDEN ELE DOLAŞIYOR

Farklı anlarda kaydedilen görüntülerde Kobal'ın mimikleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar, etkinlik sonrası paylaşımlarında Kobal'ın görüntüleri üzerine çeşitli yorumlar yaptı.

Meteoroloji Uyardı! Sağanak Geldi...

O Otomobil Türkiye Pazarına Hazırlanıyor!

Türkiye İlk Uzay Yörünge Aracını Fırlattı!

Diş Eti İltihabı Kalbe Vurabilir!

Epilepsi Nöbetine 5 Adımda Müdahale!

Avrupa'nın En İyi Start-up'ları Ödüllendirildi!