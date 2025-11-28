  • USD: 42,35 - 42,43
Mert Ramazan Demir Dedikodulara Noktayı Koydu!

Mert Ramazan Demir, son dönemde magazin gündemini sallayan aşk iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu. Konser çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan genç oyuncunun açıklamaları, herkesi şaşkına çevirdi!

Son dönemde magazin gündeminde sıkça adı geçen genç oyuncu Mert Ramazan Demir, konser çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı. Özel hayatıyla ilgili çıkan aşk iddialarına net bir şekilde yanıt veren Demir, 'Yok öyle bir şey yok' diyerek söylentileri yalanladı.

Genç oyuncu, 'İlişkimiz yok, hiçbir şeyimiz yok, yalnızız' ifadeleriyle sosyal medyada ve fan hesaplarında dolaşan dedikoduları da kesin bir dille reddetti.

Mert Ramazan Demir, bu kez kendi ağzından açıklama yaparak, özel hayatıyla ilgili merak edilenleri sonlandırdı.

YAZ AYLARINDA ÇIKAN AŞK DEDİKODUSU DA YALANLANDI!

Mert Ramazan Demir yeni aşkıyla tatilde yakalanmıştı.

Magazin D muhabiri Doğukan Rişvan, ünlü oyuncuyu sevgilisi ile Bodrum'da dudak dudağa görüntülemişti. Gün boyu denizde eğlenen çift, plajda romantik anlar yaşarken objektiflere böyle takılmıştı.

'YOK ÖYLE BİR ŞEY'

Mert Ramazan Demir, yaptığı açıklamada bir ilişkisinin olmadığını söylemişti. Demir, var olduğu öne sürülen yeni ilişkisiyle ilgili soruya ise, 'Yok öyle bir şey' cevabını verdi.







