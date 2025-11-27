Ünlü Oyuncu Açıklama Yaptı!

'Elveda Rumeli', 'Yabancı Damat' ve 'Sevdaluk' dizilerinde rol alan usta oyuncu Erdal Özyağcılar, geçtiğimiz hafta tekerlekli sandalyede görüntülenmiş ve "Çekmeyin beni" diyerek uyarıda bulunmuştu. Özyağcılar, konuya dair açıklama yaptı.

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, Bebek'te arkadaşlarıyla otururken görüntülendi.Muhabirlere selam veren Özyağcılar, havalimanında tekerlekli sandalyede görüntülenmesi ilgili soruları gülerek yanıtladı.Özyağcılar, 'Gelin bakın bacağım sağlam. Havalimanı çok büyük, insan yoruluyor.Ondan oturdum tekerlekli sandalyeye. 8 km yol git git bitmiyor. Sağ olsun görevliler yardım etti bana' diyerek kahkaha attı.