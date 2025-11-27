  • USD: 42,36 - 42,43
Neslihan Atagül'den Aziz'li gün doğumu

Ünlü çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu oğlunun doğumundan sonra sosyal medyada sık sık paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer aldı.

Ekleme: 27.11.2025 - 08:15 Güncelleme: 27.11.2025 - 08:16 / Editör: Ozge Selin
Ekranların iki ünlü ismi Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, ilk çocukları Aziz'in doğumuyla ilk kez anne- baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Ünlü çift, minik Aziz'in yüzünü göstermeden bugün de paylaşım yaptı. Atagül, bugün İstanbul'daki gün doğumunu ve oğlunu paylaşarak hayranlarının dikkatini çekti.

MİNİK AZİZ'Lİ GÜN DOĞUMU
Atagül, gün doğumunu kişisel hesabından paylaştı. Ancak Atagül, gün doğumunda bir de oğlunun fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü oyuncu, minik oğlu Aziz'in karesini paylaşarak takipçilerinin adeta kalplerini ısıttı.

Katlanabilir iPhone 'pürüzsüz' ekranla geliyor! Dünyada bir ilk olacak

Meteoroloji Uyardı! Yağış Geliyor...

Dev Şirket Soruşturma İle Karşı Karşıya!

Dev Markanın Son Kozu!

Karanlık Madde Gizemi Çözülüyor Mu?

Sevilen Uygulama Ücretsiz Oldu!

