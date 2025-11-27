  • USD: 42,36 - 42,43
Azra Akın Açıklama Yaptı!

2002 Dünya Güzeli Azra Akın, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sık sık magazin gündeminde yer alıyor. 43 yaşındaki Akın, son olarak açıklamalarıyla dikkat çekti. Hemcinslerine destek veren güzel oyuncu, "Türkiye'yi temsil edenlere sahip çıkalım" mesajında bulundu.

Azra Akın, 2002 yılında Kainat Güzeli unvanını kazanarak dünya çapında adını duyurmayı başarmıştı.

Şimdilerde ise yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken 43 yaşındaki Akın, açıklamalarıyla da gündeme geliyor.

'TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDENLERE SAHİP ÇIKALIM'

Azra Akın, son olarak Türkiye'yi yurt dışında temsil eden kadınlara sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Akın, 'Destek olacağız, sahip çıkacağız. Her platformda tecrübe kazanacaklar. Ben kendi dönemimde böyle baktım olaya' dedi.

Akın'ın bu sözleri akıllara Miss Universe 2025 yarışmasında temsilcimiz Ceren Arslan'ı akıllara getirdi...

Azra Akın Açıklama Yaptı!

Peki Arslan bu süreçte neler yaşamıştı?

Bu yıl Tayland'da düzenlenen Miss Universe 2025 yarışmasında Türkiye'yi temsilen eden Ceren Arslan, kısa sürede herkesin kalbinde koca bir yer edindi.

Ancak dünyanın birçok yerinden yarışma için gelen güzeller kıyasıya yarışırken Arslan'ın ilk 30'a girememesi tepkilere neden olmuştu.

Yarışmada Meksikalı Fatima Bosch'un birinci olması ise tartışmaları bir hayli alevlendirmişti.

Ancak Ceren Arslan farklı bir ödüle layık görüldü!

Türiye temcilcisi Arslan 'Miss Universe 2025 Sempati Güzeli (Miss Congeniality)' seçildi. Yarışmanın değerli ödüllerinden olan kategoride ön plana çıkan unsurlar, güzellik kraliçesi adaylarının hem kamp içi iletişimleri hem de diğer ülkelerin temsilcilerine karşı tutumları.

Yarışmanın ilk gününden beri sosyal medyada da pozitif ve cana yakın tavırlar sergileyen Arslan'ın bu ödüle seçilmesi herkes tarafından takdir topladı.

Azra Akın Açıklama Yaptı!

TEPKİ GÖSTERDİ!

Ceren Arslan Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle bir video paylaşarak gündeme gelmişti.

'TÜRK BAYRAĞINA İZİN VERİLMEDİ'

26 yaşındaki Arslan, sahnede durduğu sırada kendisini destekleyen bir izleyiciden elindeki Türk bayrağını istedi. Ancak görevli bir personelin bayrağı kendisine vermediği görüldü. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Arslan'a kısa sürede destek mesajları yağdı.

EN BÜYÜK İDOLÜ ANNESİYMİŞ!

Öte yandan geçtiğimiz günlerde canlı katıldığı programda idolünden bahsederken gözyaşlarına hakim olamayan Arslan, en büyük idolünün annesi olduğundan şu sözlerle bahsetmişti:

'İNANILMAZ BİR ANNEM VAR'

'Görüşebiliyoruz, konuşabiliyoruz ama aile sevgisini çok var bende. İnanılmaz bir annem var onu çok seviyorum. İdol diyince benim aklıma annem geliyor.'

Aynı zamanda Ceren Arslan'ın Miss Universe sürecine kendi imkanlarıyla hazırlandığı, yanında özel bir makyöz ve saç artisti bulunmadığı iddiaları gündeme gelmişti. Bu noktada devreye giren Demet Akalın şu sözleri söylemişti:

'İŞTE TÜRKİYE GÜZELİ!'

Ünlü şarkıcı Demet Akalın da bu yorumlara kayıtsız kalmadı ve sosyal medya paylaşımında Arslan'a destek verdi. Akalın, 'İşte güzel, işte Türkiye Güzeli! Oh be!' ifadelerini kullanarak milli temsilcinin arkasında olduğunu gösterdi.























Katlanabilir iPhone 'pürüzsüz' ekranla geliyor! Dünyada bir ilk olacak

Meteoroloji Uyardı! Yağış Geliyor...

Dev Şirket Soruşturma İle Karşı Karşıya!

Dev Markanın Son Kozu!

Karanlık Madde Gizemi Çözülüyor Mu?

Sevilen Uygulama Ücretsiz Oldu!

