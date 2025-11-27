Ahmet Kural'dan aile pozu!

Gassal Baki karakterine hayat veren oyuncu Ahmet Kural, Çağla Gizem Şahin'le 4 yıllık birlikteliğini 2023 evlilikle sonuçlandırmıştı. İlk çocukları Kemal; 5 Nisan 2024 yılında, ikinci oğulları Demir ise; Eylül 2025'te dünyaya gelmişti.Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü çift, yaptığı yeni paylaşımla gündem oldu.AİLE POZU SEVİLDİMutlu aile pozlarını paylaşan ünlü çift eğlenceli karenin altına, "7 buçuk kilo benim, 20 kilo senin" notunu ekledi.