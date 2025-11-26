  • USD: 42,36 - 42,43
Survivor şampiyonu askere gidiyor!

Survivor'a katıldıktan sonra adını geniş kitlelere duyuran fenomen Cemal Can Canseven, asker olmak için gün sayıyor. Survivor 2020 şampiyonu Canseven, bedelli askerliğini nerede yapacağını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

26.11.2025
Survivor yarışmasına katıldıktan sonra adını geniş kitlelere duyurmayı başaran sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

30 yaşındaki Canseven, 11 ünlü, 11 gönüllü toplam 22 yarışmacının mücadele ettiği Survivor 2020 sezonunda tüm güçlü rakiplerini yenerek şampiyon olmaya başarmıştı.

Survivor şampiyonu askere gidiyor!

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can, Survivor yarışmasına katıldıktan sonra takipçi sayısını 3 milyon 150 bin arttırarak bir rekora imza atmıştı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Cemal Can Canseven, askerliğini nerede yapacağını Instagram hesabından paylaşmıştı.

Survivor şampiyonu askere gidiyor!

Canseven, bedelli askerlik yapacağını ''Manisa/ Alaşehir. Haziranda görüşürüz. Devre arkadaşlarımı bulmam lazım bana ulaşın.'' sözleriyle açıklamıştı.

Survivor şampiyonu askere gidiyor!

Canseven, Instagram'dan yayımladığı yeni mesajına; ''Askerliğe sevk belgemi aldım, geri sayım başladı. Aralık Manisa Alaşehir devrelerim bir ses verin da'' şeklinde esprili bir not düştü.

