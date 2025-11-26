  • USD: 42,36 - 42,43
Doğumdan aylar sonra ilk kez paylaştı!

Anne olduktan sonra ekranlara ara veren oyuncu Gizem Karaca, sosyal medyadaki paylaşımlarına devam ediyor. Ünlü isim, doğum sonrası çektirdiği fotoğraflarını ilk kez Instagram'dan yayımladı.

Ekleme: 26.11.2025 - 17:18
'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına', 'Baraj' gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın iş insanı Kemal Ekmekçi ile mutlu evliliği devam ediyor.

2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlenen ve İzmir'e yerleşen oyuncu Gizem Karaca, hamile olduğunu müjdesini sevenleriyle paylaşmıştı.



32 yaşındaki oyuncu ve eşi, hasretle bekledikleri ilk çocuklarına sağlıklı bir şekilde 26 Haziran'da kavuşmuştu.



Gizem Karaca, sosyal medyada ilk paylaşımını yaparak kız bebeklerine 'Leyla Yaz' ismini verdiklerini duyurmuştu.



Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Gizem Karaca, doğumdan yeni kareleri sevenlerinin beğenisine sundu.



Ünlü oyuncu, ilk kez paylaştığı karelere 'Tam 5 ay önce bugün hastanedeydik. Yaz doğmuştu' notunu düştü.

