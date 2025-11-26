Yeşilçam'ın en kıymetlilerinden ünlü oyuncu Ediz Hun, sevdikleriyle birlikte yeni yaşını kutladı.Yıllar geçse de hayranları peşini bırakmayan ünlü isim, sosyal medya hesabından doğum günü paylaşımı yaptı. Ünlü sanatçıya takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.İki katlı pastasıyla poz veren Hun, paylaşımına "Değerli dostlarım, nazik mesajlarınız beni çok mutlu etmiştir. Size sonsuz teşekkürlerimle birlikte, Sevgi ve Saygılarımı sunuyorum" notunu yazdı. Ünlü sanatçıya takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.