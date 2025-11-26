  • USD: 42,36 - 42,43
Doğum günü kutlamalarına doymadı!

İş insanı sevgilisi Hakan Sabancı ile ani ayrılığıyla uzun süredir magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel, 32 yaşına girdi. Doğum günü için kutlamalar yapan Hande Erçel, bu kez Moskova'da pasta üfledi.

Ekleme: 26.11.2025 - 17:21 Güncelleme: 26.11.2025 - 17:23 / Editör: Ozge Selin
Uzun süredir projeleri, reklam anlaşmaları ve yoğun set temposuyla gündemde olan Erçel, özel hayatıyla da magazinin radarında. Hakan Sabancı ile beklenmedik ayrılıkları sonrası aşk hayatı merak konusu olmaya devam eden oyuncu yeni filminin tanıtımı için Moskova'ya gitti.

Doğum günü kutlamalarına doymadı!

Moskova'da hayranları tarafından yoğun sevgiyle karşılanan güzel oyuncu orada da doğum gününü kutladı. Peş peşe fotoğraflar paylaşan Erçel, "Bu benim partim" notunu düşmeyi ihmal etmedi.

Doğum günü kutlamalarına doymadı!

"ÇOK ÇALIŞTIĞIM BİR DÖNEM"

İstabul'da ailesiyle birlikte doğum gününü kutlayan Erçel parti çıkışı yaptığı açıklamada; çalışma temposunun hayatında büyük yer kapladığını belirtmişti. Erçel, “Bu dönem çok çalıştığım bir dönem. Çalışıyorum, çalışmaya devam ediyorum.” sözleriyle yeni projelerine odaklandığını ifade etmişti.

Doğum günü kutlamalarına doymadı!

Doğum günü kutlamalarına doymadı!
