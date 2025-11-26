  • USD: 42,36 - 42,43
Aydan Şener'in acı günü!

Oyuncu Aydan Şener acı haberi sevenleriyle sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü isim, bir süredir tedavi gören babası Nezir Şener'in yaşama veda ettiğini Instagram'dan duygusal bir mesajla duyurdu.

26.11.2025
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Aydan Şener, 1981 yılında Türkiye güzeli seçildikten sonra kısa bir süre mankenlik yaptıktan sonra oyunculuğa geçiş yaparak kariyerinde emin adımlarla yürüdü. 'Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında oynadığı 'Feride' karakteriyle üne kavuşan Aydın Şener, sonrasında birçok projede yer aldı.

ACI HABERİ PAYLAŞTI

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra fit halleriyle de sık sık magazin gündeminde yer alan 62 yaşındaki Şener, sosyal medyadan verdiği acı haberle sevenlerini üzdü.

Ünlü sanatçı, uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele eden 92 yaşındaki babası Nezir Şener'in hayatını kaybettiğini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Aydan Şener'in acı günü!

''YAKIŞIKLIM BENİM''

Şener, babasının fotoğraflarını; ''Yakışıklım benim. İlk aşkım... Yol arkadaşım canım babam.. Güle güle.. Mekanın cennet olsun'' sözleriyle yayımlayarak üzücü haberi duyurdu.

Sanatçıya sevenlerinden çok sayıda baş sağlığı yorumu geldi.

Aydan Şener'in acı günü!

AYDAN ŞENER KİMDİR?

Aydan Şener 1 Mart 1963 yılında Kilis'te dünyaya geldi. Bir yaşındayken ailesi ile birlikte Bursa'ya yerleşti. Ortaokul ve lise eğitimini Bursa'da Bursa Lisesinde tamamladı. 1981 yılında Türkiye güzeli seçildi.

Aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Kısa bir süre mankenlik yaptıktan sonra, 1983 yılında 'Küçük Ağa' televizyon dizisi ile birlikte oyunculuk yaşamına başladı.

1986 yılında Kenan Kalav ile rol aldığı Çalıkuşu dizisi ile geniş çaplı bir üne kavuştu. Daha sonraki yıllarda tiyatro oyunculuğuna da başladı. 1988 yılında Ecem adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 1991'de eşi Ayhan Akbin'den ayrıldı. Aydan Şener, Suzan Avcı'nın yeğenidir.
