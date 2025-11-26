  • USD: 42,36 - 42,43
Atakan Özkaya Hakkında Aşk İddiaları!

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya son dönemde özel hayatıyla gündemde. Özkaya'nın Asena Girişken ile ayrılığının ardından güzel oyuncu Melis İşiten'le yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İşiten'den hakkındaki iddialara açıklama gecikmedi.

Ekleme: 26.11.2025 - 10:09 Güncelleme: 26.11.2025 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği Kaya karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Atakan Özkaya şimdilerde özel hayatıyla gündemde.

Asena Girişken ile ayrılan Atakan Özkaya’nın, bu ayrılığın ardından gönlünü Melis İşiten’e kaptırdığı iddiaları sosyal medyada bir hayli dikkat çekti.

2014 yılında meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile evlenen ve bir kızları olan Melis İşiten, 2019’da yollarını ayırmıştı. Oyuncu, hakkındaki aşk iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi.

Oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Şimdi ağzı olan konuşur, biz de güleriz. Profilimde eski olanlar beni bilir, yeni olanlara da söyleyeyim: Ben söylerim. Genel olarak hiçbir şeyi saklamam, haber de veririm. Başkalarından duyduklarınıza itibar etmeyin. Genel olarak… şey yapmayın."
Meteoroloji Duyurdu! Yaz Havası Mı Geliyor ?

Motorine büyük indirim! Tabelaya resmen yansıdı

Kiralık ev sahipleri dikkat! Fark çıkarsa ağır ceza uygulanacak

iOS 27 Neler Getiriyor?

Yeni lösemi tedavisi! Kanser belirtilerini yok ediyor

O Araç Türkiye'de!

