2026'dan aşk diledi

Ekranların sevilen oyuncularından Melisa Döngel, çalkantılı aşk hayatıyla sık sık magazin gündemine gelmişti. Şu sıralar hayatında kimse olmadığını açıklayan ünlü isim, aşk diledi.

Ekleme: 26.11.2025 - 10:09 Güncelleme: 26.11.2025 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
Sekizinci Aile dizisinin gala gecesi Hazla Kaya ile yaşadığı yer kapma olayıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Melisa Döngel, samimi açıklamalarda bulundu.

"2025 İYİYDİ"

2025’in kendisi için güzel geçtiğini belirten oyuncu “Umarım 2026 da bu yıl gibi geçer. Bir de aşkı bulayım” dedi.

"BAKIMA PARA HARCARIM"

Tırnağını yaptırdığını söyleyen Döngel “Bakıma çok para harcar mısınız?” sorusuna “Harcarım. Dış görünüşümüzün ön planda olduğu bir iş yapıyoruz, o yüzden bakımlı gözükmemiz lazım. Ayakkabı ve çanta konusunda biraz meraklıyım” yanıtını verdi.

Meteoroloji Duyurdu! Yaz Havası Mı Geliyor ?

Motorine büyük indirim! Tabelaya resmen yansıdı

Kiralık ev sahipleri dikkat! Fark çıkarsa ağır ceza uygulanacak

iOS 27 Neler Getiriyor?

Yeni lösemi tedavisi! Kanser belirtilerini yok ediyor

O Araç Türkiye'de!