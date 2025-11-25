  • USD: 42,37 - 42,44
Serenay Sarıkaya'dan Mahmut Tuncer'e yanıt...

Türkücü Mahmut Tuncer, hayatının film olması durumunda kendisini ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın oynamasını istediğini söylemişti. Sarıkaya'dan esprili yanıt geldi.

Ekleme: 25.11.2025 - 17:16 Güncelleme: 25.11.2025 - 17:18
'Bakkal Amca', 'Altın Dişli Hayriye', 'Jandarma', 'Leylo' gibi şarkılarıyla tanınan 64 yaşındaki Mahmut Tuncer katıldığı bir programda "Hayatım bir gün film olursa Serenay Sarıkaya oynasın. Onun oyunculuğu çok iyi, o beni oynayabilir. Makyaj falan yapılır yani" açıklamasıyla izleyenleri şaşırtmıştı.

SERENAY SARIKAYA'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Ünlü türkücü Tuncer'in bu sözleri sosyal medyada gündem olurken, güzel oyuncudan yanıt gecikmedi.

Tuncer'in dikkat çeken açıklamasının ardından bir sosyal medya kullanıcısı, Serenay Sarıkaya'yı yapay zeka uygulamasıyla ünlü türkücüye benzetti.

''İKNA OLDUM, OLACAĞIM GİBİ''

Paylaşımı gören 33 yaşındaki Serenay Sarıkaya, tepkisiz kalmayarak esprili bir şekilde; "İnanılmaz. İkna oldum, olacağım gibi..." şeklinde yanıt verdi.

