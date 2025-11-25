  • USD: 42,37 - 42,44
Kerem Bürsin'den aşk ilanı

Magazin dünyasının ünlü çapkınlarından Kerem Bürsin, sevgilisi Selin Yağcıoğlu'nun doğum günü fotoğraflarına kayıtsız kalamadı.

Ekleme: 25.11.2025 - 09:48 Güncelleme: 25.11.2025 - 09:48
Aşk hayatında hızlı olan gideni hemen unutan ünlü isimlerden oyuncu Kerem Bürsin, en son sosyetenin ünlü ismi Melisa Sabancı Tapan ile birlikteydi.

Eski aşkını hemen silen ünlü isim, yollarını ayırmasının ardından sosyal medya ünlüsü Selin Yağcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

"DOĞUM GÜNÜ KIZI"

Aşkını gizlemek yerine ilan eden Kerem Bürsin, 29'uncu yaşını kutlayan sevgilisinin fotoğraflarına kayıtsız kalmayarak; "Doğum günü kızı, daha çok güzellik kızı gibi olsun!" ifadelerine yer verdi.

Kerem Bürsin'den aşk ilanı

Kerem Bürsin'den aşk ilanı
