Kerem Bürsin'den aşk ilanı

Aşk hayatında hızlı olan gideni hemen unutan ünlü isimlerden oyuncu Kerem Bürsin, en son sosyetenin ünlü ismi Melisa Sabancı Tapan ile birlikteydi.Eski aşkını hemen silen ünlü isim, yollarını ayırmasının ardından sosyal medya ünlüsü Selin Yağcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı."DOĞUM GÜNÜ KIZI"Aşkını gizlemek yerine ilan eden Kerem Bürsin, 29'uncu yaşını kutlayan sevgilisinin fotoğraflarına kayıtsız kalmayarak; "Doğum günü kızı, daha çok güzellik kızı gibi olsun!" ifadelerine yer verdi.