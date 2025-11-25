  • USD: 42,37 - 42,44
Kenan İmirzalıoğlu'nun Dizisinde Kriz!

Kenan İmirzalıoğlu'nu uzun yıllar sonra ekrana döndüren A.B.İ dizisi daha başlamadan gündem oldu. Afra Saraçoğlu'nun kadın başrol olduğu dizide kriz çıktı.

atv'nin merakla beklenen A.B.İ dizisinde detaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. OGM Pictures imzalı dizinin afişi de geçtiğimiz gün yayınlandı.

Dizide Kenan İmirzalıoğlu cerrah Doğan Hancıoğlu'nu, Afra Saraçoğlu avukat Çağla Öncü'yü canlandırıyor. Merakla beklenen dizide daha başlamadan ise kriz çıktı.

Afişin yayınlanmasının ardından senarist Melih Özyılmaz'dan bir açıklama geldi. Özyılmaz, daha yayınlanmaya başlamayan diziden ayrıldığını açıkladı.

Ünlü senaristin yaptığı açıklamada 'İstediğim şekilde ve inandığım istikamette faydalı olamayacağımı düşündüğüm için A.B.İ. projesinden ayrıldım' ifadelerini kullanması dikkat çekti.

A.B.İ DİZİSİ KONUSU

Dizide ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesi anlatılıyor.


Meteoroloji Duyurdu! Yağış Bekleniyor...

Motorine dev indirim geliyor! İşte indirim oranı

Apple'da Olası İstifa Depremi!

Dev Anlaşmanın İlk Meyvesi!

Araç Değişimi 9 Yıla Çıktı!

Nvıdıa CEO'su Yapay Zeka Hakkında Konuştu!

