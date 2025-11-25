  • USD: 42,37 - 42,44
Jennifer Lopez Hint Düğününde!

Hintli milyarder varisi Netra Mantena’nın Udaipur’daki rüya düğünü, Jennifer Lopez’in cesur sahne şovuyla gündeme damga vurdu.

Ekleme: 25.11.2025 - 10:15 Güncelleme: 25.11.2025 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Hintli milyarderin kızı Netra Mantena'nın bu hafta Udaipur'da gerçekleşen gösterişli düğünü, adeta bir yıldız geçidine sahne oldu.

Netra Mantena, teknoloji girişimcisi Vamsi Gadiraju ile görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

Jennifer Lopez Hint Düğününde!

Düğünün en dikkat çeken konuğu ise hem misafir hem de sahne yıldızı olarak yer alan Jennifer Lopez oldu.

56 yaşındaki dünya yıldızı, sahneye çıktığı cesur kostümleriyle misafirleri büyüledi. 'Waiting for Tonight' ve 'On The Floor' gibi hit şarkıları seslendiren Lopez, yer yer vücuduna oturan ten rengi mayo ve siyah yarı transparan bodysuit ile izleyenleri adeta mest etti.

JLO sahnede bir ara da tanga detaylı deri pantolonuyla sahneye şov yaptı. O kıyafet sosyal medyada da 'Düğün için fazla' yorumları aldı.





Meteoroloji Duyurdu! Yağış Bekleniyor...

Motorine dev indirim geliyor! İşte indirim oranı

Apple'da Olası İstifa Depremi!

Dev Anlaşmanın İlk Meyvesi!

Araç Değişimi 9 Yıla Çıktı!

Nvıdıa CEO'su Yapay Zeka Hakkında Konuştu!

