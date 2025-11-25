  • USD: 42,37 - 42,44
  • EURO: 48,84 - 48,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Deniz Çatalbaş, Survivor macerasına hazırlanıyor...

Survivor 2026 Ünlüler - All Star kadrosunda yer alan oyuncu model Deniz Çatalbaş, yarışmaya sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Çatalbaş, yarışmanın başlamasına günler kala hazırlıklarını hızlandırdı.

Ekleme: 25.11.2025 - 17:24 Güncelleme: 25.11.2025 - 17:27 / Editör: Ozge Selin
'Survivor 2026' yarışması için geri sayım başladı. İzleyenler, yeni sezon yarışmacılarının kimler olacağını merakla bekliyor.

Deniz Çatalbaş, Survivor macerasına hazırlanıyor...

Survivor 2026 Ünlüler - All Star kadrosunda şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Selen Görgüzel, Deniz Çatalbaş ve Seren Ay Çetin gibi ünlü isimler resmen duyuruldu.

Deniz Çatalbaş, Survivor macerasına hazırlanıyor...

Ünlü televizyoncu, Survivor'da yer alacak 8. yarışmacının oyuncu ve model Deniz Çatalbaş olduğunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Deniz Çatalbaş, Survivor macerasına hazırlanıyor...

Acun Ilıcalı, Deniz Çatalbaş'ın Survivor'da yarışacağını sosyal medya hesabından ''Sevgili Deniz Çatalbaş Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum'' sözleriyle açıklamıştı.

Deniz Çatalbaş, Survivor macerasına hazırlanıyor...

Yarışmaya katılmak için gün sayan 30 yaşındaki Deniz Çatalbaş, ada öncesi spor hazırlıklarına ağırlık verdi.

Deniz Çatalbaş, Survivor macerasına hazırlanıyor...

Yarışma öncesi spor salonunda idman yapmaya devam eden Çatalbaş, o anları sosyal medyadan paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna konulu Liderler Zirvesi'ne katıldı: Müzakere için İstanbul'u işaret etti
Trump'tan Ukrayna savaşı açıklaması: 'Anlaşmaya çok yaklaştığımızı düşünüyorum'
Mısır'da üçlü Gazze zirvesi: MİT Başkanı Kalın'dan kritik temas
Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa sundu: Böcek ailesinin ölümünde güçlü fosfin bulgusu!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye sürecinde hiçbir taviz ve pazarlık yok
Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: 4 yaralı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulunuyor!
CHP Beceriksizliği! Tünel Yarım Kaldı!
Bakan Tunç CHP Provokasyonunu Bastırdı!
BAE casusluk ağına operasyon! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu
Barbar İsrail Öldürmeye Devam Ediyor!
Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü iddianamesi İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi!
Avustralya basını Levent’in başarısını yazdı! “Levent ABD RAM sistemine alternatif”
MHP Lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar
DAMLA KENT PROJESİ’NDE DAİRE SEÇİMLERİ 26 KASIM’DA BAŞLIYOR!
Saran Holding'in Şans Oyunları Sitesine Soruşturma!
Gazze'de Yaşam Zor Şartlar Altında Sürüyor!
ABB Soruşturmasında Darp Krizi!
Paybull’a yasadışı bahis soruşturması! 25 gözaltı
CHP'de Geri Sayım! Tasfiye Zamanı...
Meteoroloji Duyurdu! Yaz Havası Mı Geliyor ?

Meteoroloji Duyurdu! Yaz Havası Mı Geliyor ?

Motorine büyük indirim! Tabelaya resmen yansıdı

Motorine büyük indirim! Tabelaya resmen yansıdı

Kiralık ev sahipleri dikkat! Fark çıkarsa ağır ceza uygulanacak

Kiralık ev sahipleri dikkat! Fark çıkarsa ağır ceza uygulanacak

iOS 27 Neler Getiriyor?

iOS 27 Neler Getiriyor?

Yeni lösemi tedavisi! Kanser belirtilerini yok ediyor

Yeni lösemi tedavisi! Kanser belirtilerini yok ediyor

O Araç Türkiye'de!

O Araç Türkiye'de!