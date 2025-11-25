Deniz Çatalbaş, Survivor macerasına hazırlanıyor...

'Survivor 2026' yarışması için geri sayım başladı. İzleyenler, yeni sezon yarışmacılarının kimler olacağını merakla bekliyor.Survivor 2026 Ünlüler - All Star kadrosunda şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Selen Görgüzel, Deniz Çatalbaş ve Seren Ay Çetin gibi ünlü isimler resmen duyuruldu.Ünlü televizyoncu, Survivor'da yer alacak 8. yarışmacının oyuncu ve model Deniz Çatalbaş olduğunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.Acun Ilıcalı, Deniz Çatalbaş'ın Survivor'da yarışacağını sosyal medya hesabından ''Sevgili Deniz Çatalbaş Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum'' sözleriyle açıklamıştı.Yarışmaya katılmak için gün sayan 30 yaşındaki Deniz Çatalbaş, ada öncesi spor hazırlıklarına ağırlık verdi.Yarışma öncesi spor salonunda idman yapmaya devam eden Çatalbaş, o anları sosyal medyadan paylaştı.