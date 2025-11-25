Ceylan mutlu haberi duyurdu!

'Küçük Ceylan' olarak bilinen şarkıcı Ceylan Avcı, yıllar içindeki değişimiyle bambaşka biri oldu. Son haliyle dikkat çeken ünlü şarkıcı, sevenleriyle güzel haberi paylaşarak anneanne olduğunu söyledi.

Çocuk yaşlardan itibaren müzik sektöründe olan şarkıcı Ceylan, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.'Küçük Ceylan olarak bilinen şarkıcı Ceylan Avcı, son zamanlarda değişimiyle ve geçirdiği estetik operasyonlarla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.Sık sık imaj değiştirmesiyle gündeme gelen şarkıcı Ceylan, sosyal medyayı da aktif kullanmaya devam ediyor.Eski halinden eser kalmayan 51 yaşındaki Ceylan'ı gören takipçileri tanımakta güçlük çekti.Instagram'da 621 bin takipçisi bulunan ünlü şarkıcı, paylaşımlarıyla beğeni topluyor.Ceylan, sahne alacağı konser öncesi ''Bir oğlumuz oldu. Kızım Melodi’nin yeni üyesi Karel geldi. Ben de süper anneanne oldum'' sözleriyle mutluluğunu paylaştı.