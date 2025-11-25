  • USD: 42,37 - 42,44
  • EURO: 48,84 - 48,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Can Yaman sevgilisinden ayrıldı

Bir süredir DJ Sara Bluma ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Can Yaman'ın son ilişkisi de hüsranla bitti.

Ekleme: 25.11.2025 - 09:49 Güncelleme: 25.11.2025 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
"Erkenci Kuş" ve "İnadına Aşk" gibi yapımlarıyla önce ünlenen oyuncu Can Yaman, Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine ulaştıktan sonra kariyerine yurt dışında devam etme kararı almıştı.

Artık Türkiye'de yaşamayan Can Yaman, bir süredir DJ Sara Bluma ile aşk yaşıyordu. Sosyal medyadan sık sık romantik pozlarını yayınlayarak aşklarını getiren ünlü çiftin kriz yaşadığı ileri sürüldü.

FOTOĞRAFLAR KALDI

Çiftin son hamlesi kafaları karıştırdı. İkili, Intagram'da birbirlerini takip etmeyi bırakırken beraber yer aldıkları romantik fotoğrafları silmedi. Bu sürpriz gelişme sonrası ayrılık dedikoduları başladı.

Bluma ve Yaman cephesinden ayrılıkla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Can Yaman sevgilisinden ayrıldı

Can Yaman sevgilisinden ayrıldı

Can Yaman sevgilisinden ayrıldı
Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama: 4 yaralı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulunuyor!
CHP Beceriksizliği! Tünel Yarım Kaldı!
Bakan Tunç CHP Provokasyonunu Bastırdı!
BAE casusluk ağına operasyon! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu
Barbar İsrail Öldürmeye Devam Ediyor!
Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü iddianamesi İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi!
Avustralya basını Levent’in başarısını yazdı! “Levent ABD RAM sistemine alternatif”
MHP Lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar
DAMLA KENT PROJESİ’NDE DAİRE SEÇİMLERİ 26 KASIM’DA BAŞLIYOR!
Saran Holding'in Şans Oyunları Sitesine Soruşturma!
Gazze'de Yaşam Zor Şartlar Altında Sürüyor!
ABB Soruşturmasında Darp Krizi!
Paybull’a yasadışı bahis soruşturması! 25 gözaltı
CHP'de Geri Sayım! Tasfiye Zamanı...
Macron Türk askerine işaret etti! 'Ukrayna’ya güvence gücü olacak'
Valilik duyurdu! İstanbul’da toplu taşıma kısıtlaması: İşte etkilenen güzergahlar
İmamoğlu'nun Rüşvet Ağı! 685 Milyon TL!
Kademeli emeklilik çıkacak mı? Gözler Bakan Işıkhan'da
Bakan Işıkhan duyurdu! 15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Meteoroloji Duyurdu! Yağış Bekleniyor...

Meteoroloji Duyurdu! Yağış Bekleniyor...

Motorine dev indirim geliyor! İşte indirim oranı

Motorine dev indirim geliyor! İşte indirim oranı

Apple'da Olası İstifa Depremi!

Apple'da Olası İstifa Depremi!

Dev Anlaşmanın İlk Meyvesi!

Dev Anlaşmanın İlk Meyvesi!

Araç Değişimi 9 Yıla Çıktı!

Araç Değişimi 9 Yıla Çıktı!

Nvıdıa CEO'su Yapay Zeka Hakkında Konuştu!

Nvıdıa CEO'su Yapay Zeka Hakkında Konuştu!