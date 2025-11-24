Tanyeli'nin oğlundan duygusal paylaşım...

2,5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden 54 yaşındaki Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede 17 Mart 2025 günü hayatını kaybetti.Tanyeli, 27 Şubat'ta yayınladığı son mesajına, "Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla endişelenmişsiniz yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız." notunu düşmüştü.Asıl adı Öznur Kral olan ve 2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden 54 yaşındaki oryantal Tanyeli Özruh Sünneli, 18 Mart'ta Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.Ünlü isim 19 Mart'ta Bodrum Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ailesi ve sevenleri Tanyeli'yi son yolculuğunda yalnız bırakmadı.Annesinin ölümünün ardından zor günler geçiren büyük oğlu Taylan, annesini sosyal medya hesabından anmaya devam ediyor.Taylan, annesinin yer aldığı fotoğrafı Instagram hesabından ''Aldığım her nefeste'' notuyla paylaştı.