Survivor Sahra'dan mutlu aile pozu

Survivor yarışmasıyla adını duyuran fenomen Sahra Işık Aybirdi, minik bebeği Pamir'in yeni karelerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ekleme: 24.11.2025 - 17:16 Güncelleme: 24.11.2025 - 17:19 / Editör: Ozge Selin
Fenomen Sahra Işık ve İdris Aybirdi 2019 yılında evlenmişti. Çift, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada bebek beklediklerini açıklamıştı.

Eşiyle birlikte Fransa'nın başkenti Paris'e giden Işık, Eyfel Kulesi'nin önünde bebeğinin cinsiyetini öğrenmişti. Çiftin erkek bebek bekledikleri öğrenilmişti.

Survivor Sahra'dan mutlu aile pozu

Sahra Işık, doğum sancılarının başlaması üzerine hastaneye yatmıştı. Işık, doğum öncesi duygularını Instagram'dan aktarmıştı.

Survivor Sahra'dan mutlu aile pozu

Hastane odasındaki bir karesini yayımlayan Işık, ''Bu acının tarifi cidden yok. Ama hayatımda ilk kez çektiğim acının sonunda mutluluk gözyaşları dökeceğimi biliyorum. Sağlıkla gel aşkım oğlum. Allah'ım bana güç ver. Bana sabır ver. Acımı azalt. Sağlıkla kavuşayım yavruma'' ifadelerini kullanmıştı.

Survivor Sahra'dan mutlu aile pozu

Sahra Işık ve eşi iş insanı İdris Aybirdi, merakla bekledikleri ilk bebeklerine 12 Haziran 2025 günü kavuşmuştu.

Survivor Sahra'dan mutlu aile pozu

Sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplayan çiçeği burnunda anne Aybirdi, yeni mutlu aile pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu.

Survivor Sahra'dan mutlu aile pozu

Aybirdi, minik oğlu Pamir'in suyun içinde yürüdüğü anları Instagram'dan paylaştı.

Survivor Sahra'dan mutlu aile pozu
