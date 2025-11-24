  • USD: 42,37 - 42,44
  • EURO: 48,85 - 48,94
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şarkıcı İzzet Yıldızhan oğullarıyla poz verdi

Başarılı kariyeri kadar aile yaşantısıyla da dikkat çeken İzzet Yıldızhan, çocuklarıyla verdiği son pozla gündem oldu.

Ekleme: 24.11.2025 - 17:25 Güncelleme: 24.11.2025 - 17:27 / Editör: Ozge Selin
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, sosyal medya hesabından paylaştığı baba–oğul karesiyle dikkat çekti. Yıldızhan'ın uzun süredir merak edilen oğullarıyla verdiği poz, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Şarkıcı İzzet Yıldızhan oğullarıyla poz verdi

"MAŞALLAH"

Paylaşımda oğullarının boyu ve benzerliği dikkat çekti. İzzet Yıldızhan hayranları, fotoğrafa yorum yağdırdı. Takipçiler "Maşallah, resmen babalarının kopyası!" gibi yorumlar yaptı.

Şarkıcı İzzet Yıldızhan oğullarıyla poz verdi

Üç ayrı kadından dokuz çocuğu olduğu için zaman zaman eleştirilerin hedefi olan sanatçının çocuklarının adı Mustafa, Ali Yuşa, Zelal, Sevgi, Veysel Efe, Ekrem arin, İzzet, Ömer ve Hamza.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulunuyor!
Ferdi Zeyrek olayında yeni gelişme!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Afrika Dönüşü Mesajlar!
Türkiye'den iklim vizyonu! 'Türkiye mücadelede yol gösteren bir aktör olmuştur'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan video mesaj! Milli Sarayları da titizlikle koruduğuna dikkati çekti
MSB açıkladı! Gürcistan'da düşen uçağın enkaz parçaları...
Dijital Türk Lirası'nda Son Aşamaya Gelindi!
ABD Dışişleri Bakanı Ukrayna İçin Konuştu!
İZBETON Davasında 56 Sanık Hakim Karşısında!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri İsrail’i endişelendirdi! 'Gazze’nin yeni patronu'
Emlak Vergisine Düzenleme Geliyor!
Meclis'te Gündem Yoğun!
İşte öne çıkan zam senaryosu! Asgari ücrette geri sayımlar başladı
Ticaret Bakanlığı cezayı kesti! Tam tamına...
İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den kuraklık uyarısı geldi
Bakanlık duyurdu! O ürünlerin ülkeye girişi yasaklanıyor
Ticaret Maskesiyle FETÖ'ye İstihdam Sağladılar !
Barbar Siyonistlerden Yeni Plan!
İmamoğlu Suç Örgütü İddianamesinde Detaylar!
CHP'li Belediyede Skandal Taciz İddiası
Meteoroloji Duyurdu! Yağış Bekleniyor...

Meteoroloji Duyurdu! Yağış Bekleniyor...

Motorine dev indirim geliyor! İşte indirim oranı

Motorine dev indirim geliyor! İşte indirim oranı

Apple'da Olası İstifa Depremi!

Apple'da Olası İstifa Depremi!

Dev Anlaşmanın İlk Meyvesi!

Dev Anlaşmanın İlk Meyvesi!

Araç Değişimi 9 Yıla Çıktı!

Araç Değişimi 9 Yıla Çıktı!

Nvıdıa CEO'su Yapay Zeka Hakkında Konuştu!

Nvıdıa CEO'su Yapay Zeka Hakkında Konuştu!