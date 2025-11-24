  • USD: 42,37 - 42,44
Halil Ergün vasiyetini açıkladı

Türk televizyonunun usta ismi 79 yaşındaki Halil Ergün, tek isteği hayranlarını şaşırttı.

Ekleme: 24.11.2025 - 09:36 Güncelleme: 24.11.2025 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Halil Ergün, en çok 'Yaprak Dökümü dizisindeki Ali Rız Efendi rolüyle hafızalara kazındı.

Yıllar geçmesine rağmen ilk günkü gibi hatırlanmaya devam eden Ergün, yaptığı samimi açıklamalarla gündem oldu.

MÜZE İSTİYOR

Bir YouTube kanalına katılan Ergün vasiyetini açıkladı. Usta oyuncu evinin müze olmasını istediğini söyleyerek, "Benden geriye kalan bir kütüphane kurmak, aynı zamanda resim tutkunuyum bir resim müzesi yapmak ve hayatımdan belirli izlerin, bana ait eşyaların olduğu bir müze isterim." ifadelerini kullandı.

