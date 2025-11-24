Halil Ergün vasiyetini açıkladı

Halil Ergün, en çok 'Yaprak Dökümü dizisindeki Ali Rız Efendi rolüyle hafızalara kazındı.Yıllar geçmesine rağmen ilk günkü gibi hatırlanmaya devam eden Ergün, yaptığı samimi açıklamalarla gündem oldu.Bir YouTube kanalına katılan Ergün vasiyetini açıkladı. Usta oyuncu evinin müze olmasını istediğini söyleyerek, "Benden geriye kalan bir kütüphane kurmak, aynı zamanda resim tutkunuyum bir resim müzesi yapmak ve hayatımdan belirli izlerin, bana ait eşyaların olduğu bir müze isterim." ifadelerini kullandı.