Arzum Onan'dan 'estetik' açıklaması...

Arzum Onan, estetiği olmadığını ve yaşadığı travmayı anlattı. Oyuncu, “Dişlerimi sıkıyorum, botoks var. Alnıma botoks yapılmıştı, hareketsizlik halini sevmemiştim artık yaptırmıyorum. Estetiğim yok ama çok eskiden üst dudağım yoktu, minnacık yaptırdım. ‘Altı ay sonra geçecek' dediler ama kaldı. Erimedi ve geçmedi, kandırıldım. Oradan gelen bir korku var. Yüzüme bir şey yaptırmaya korkuyorum. O yüzden geçmişte travmam var” dedi.Arzum Onan 53.yaş gününü şu sözlerle kutlamıştı: Dünden... Yaş sadece bir rakam:) yine de hoş geldin 53! Yanımda olan, olamayan, arayan, dualarını, iyi dileklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim.‘SUSTURULMUŞ KADINLARIN SESİNİ GERİ VERMEK İSTERİM'Oyuncunun, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle verdiği mesaj dikkat çekti. Oyuncu, “Kadın isterse dünyayı yerinde oynatıyor' diyorsunuz. Bugün dünyayı yerinde oynatmak isteseniz nereden başlarsınız?” sorusuna, “Susturulmuş ya da o ya da bu sebeple sus payı verilmiş bütün kadınların sesini geri vermek isterim” yanıtını verdi.‘HAFTALARCA EVDEN ÇIKMADIM'İbrahim Selim'in YouTube programına konuk olan oyuncu, heykel yaparken yüzünü yakıp, iki parmağını sakatladığını söyledi. Onan, “Gözlükle altı saat kaynak yaptım, yüzümde donanım olması lazımdı. Cahillik yani.. Haftalarca evden çıkamamıştım” dedi.