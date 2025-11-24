  • USD: 42,37 - 42,44
Alişan zayıflama sırrını verdi

Verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü şarkıcı Alişan, katıldığı bir davette zayıflama sırrını ilk kez paylaştı.

Sahnelerin ve ekranların ünlü isimlerinden şarkıcı ve sunucu Alişan, Zeytinburnu'nda bulunan bir kebapçının davetine katıldı.

Kilo verdiği dikkat çeken şarkıcı, bu değişimin sırrını da açıkladı.

"ACI BİBER"

Artık her öğününe acıyı eklediğini söyleyen Alişan, "Acı biber... Acı biberin sağlığa ne kadar faydalı olduğunu öğrendim. Günde yarım kilo yiyorum. Kahvaltıyla başlıyor akşam yemeğiyle bitiyor. Herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

Alişan, "Nazara inanır mısınız?" sorusuna da "Nazar dinimizde olan bir şey. Hocalar da mahreminizi paylaşmayın diyor. Nazar da öyle geliyor. Ama iyi bakan iyi görür" diye yanıt verdi.

Alişan zayıflama sırrını verdi
Meteoroloji Duyurdu! Yağış Bekleniyor...

Motorine dev indirim geliyor! İşte indirim oranı

Apple'da Olası İstifa Depremi!

Dev Anlaşmanın İlk Meyvesi!

Araç Değişimi 9 Yıla Çıktı!

Nvıdıa CEO'su Yapay Zeka Hakkında Konuştu!

