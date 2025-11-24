Alişan zayıflama sırrını verdi

Sahnelerin ve ekranların ünlü isimlerinden şarkıcı ve sunucu Alişan, Zeytinburnu'nda bulunan bir kebapçının davetine katıldı.Kilo verdiği dikkat çeken şarkıcı, bu değişimin sırrını da açıkladı.Artık her öğününe acıyı eklediğini söyleyen Alişan, "Acı biber... Acı biberin sağlığa ne kadar faydalı olduğunu öğrendim. Günde yarım kilo yiyorum. Kahvaltıyla başlıyor akşam yemeğiyle bitiyor. Herkese tavsiye ederim." diye konuştu.Alişan, "Nazara inanır mısınız?" sorusuna da "Nazar dinimizde olan bir şey. Hocalar da mahreminizi paylaşmayın diyor. Nazar da öyle geliyor. Ama iyi bakan iyi görür" diye yanıt verdi.