O Dizi Final Yapıyor!

Uzun süredir final iddialarıyla gündemde olan Kral Kaybederse dizisinin ekran macerası sona eriyor. Yapımın son fragmanında 'son üç bölüm' ifadesi yer aldı ve final kararı resmen duyuruldu.Başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Kral Kaybederse dizisi hakkında bir süredir devam eden final söylentileri doğrulandı.Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan yapımda son dönemde hikâyede yapılan değişiklikler ve senaryoya eklenen yeni karakterler, kulislerdeki iddiaları güçlendirmişti.Final kararının ortaya çıkmasının ardından sosyal medya platformu X'te pek çok izleyici üzüntüsünü dile getirdi. 'Tek izlediğim diziydi', 'Reyting yüzünden kaliteli bir dizi daha bitti', 'Yazık oldu' ve 'Güzelim konuyu harcadılar' yorumları dikkat çeken tepkiler arasında yer aldı.