O Dizi Final Yapıyor!

Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın başrollerini paylaştığı televizyon ekranlarının popüler dizisi Kral Kaybederse'den izleyicilerini üzen bir haber geldi. Dizinin son fragmanında "son üç bölüm" ifadesi yer alırken, görüntüler uzun süredir devam eden final iddialarını da doğruladı.

Uzun süredir final iddialarıyla gündemde olan Kral Kaybederse dizisinin ekran macerası sona eriyor. Yapımın son fragmanında 'son üç bölüm' ifadesi yer aldı ve final kararı resmen duyuruldu.

Başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Kral Kaybederse dizisi hakkında bir süredir devam eden final söylentileri doğrulandı.

KULİSLERDEKİ İDDİALAR GÜÇLENMİŞTİ

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan yapımda son dönemde hikâyede yapılan değişiklikler ve senaryoya eklenen yeni karakterler, kulislerdeki iddiaları güçlendirmişti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Final kararının ortaya çıkmasının ardından sosyal medya platformu X'te pek çok izleyici üzüntüsünü dile getirdi. 'Tek izlediğim diziydi', 'Reyting yüzünden kaliteli bir dizi daha bitti', 'Yazık oldu' ve 'Güzelim konuyu harcadılar' yorumları dikkat çeken tepkiler arasında yer aldı.

