Doğukan Güngör Rest Çekti!

Son dönemde yaşanan kaoslarla gündeme gelen "Kızılcık Şerbeti" dizisinin ana kadrosunda yaşanan ayrılıkların ardından sular durulmuyor. Dördüncü sezonu devam eden dizide bu kez de Fatih rolüne hayat veren Doğukan Güngör yenilenen jenerikte isminin yeni bir oyuncunun ardından yazılmasına tepki gösterdi v e dizinin resmi hesaplarını takipten çıktı.

23.11.2025 - 11:35
Son dönemlerin en çok konuşulan dizisi Kızılcık Şerbeti'nde, ayrılıklar ve set arkasındaki çalkantılar bitmek bilmezken bu kez de jenerik savaşı başladı.Dizinin Fatih'i Doğukan Güngör, yeni sezon için hazırlanan jenerikte adının yeni transfer Seray Kaya'nın ardından yazıldığını görünceçılgına döndü.

'NEDEN ADIM GERİDE KALDI?'

Kulislerde konuşulanlara göre Güngör, daha önce Sıla Türkoğlu'nun bulunduğu yere kendi adının geçeceğini düşünüyordu. Ancak beklediği gibi olmadı ve dizinin yeni oyuncu Seray Kaya'nın adı jenerikte Doğukan Güngör'den önce yer aldı. Bu durum genç oyuncuyu fena halde kızdırdı.

İddiaya göre Doğukan Güngör, bu duruma tepki olarak dizinin resmi sosyal medya hesaplarını takipten çıktı ve çevresine de 'Jenerik düzelmeden geri takip etmem!' diyerek resti çekti.

Güngör'ün jenerikte düzeltme yapılana kadar diziyle ilgili hesapları takibe almayacağını söylediği söyleniyor.

