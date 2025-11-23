Dilan Deniz'in Yeni Aşkı!

Dilan Çiçek Deniz, 'Medcezir', 'Güneşin Kızları', 'Bodrum Masalı' ve 'Çukur' gibi popüler dizilerde rol alarak tanınan bir oyuncu olarak, özel hayatındaki gelişmelerle magazin gündemine girdi. Genç oyuncu, yönetmen ve yapımcı Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile bir yıldır mutlu bir ilişki sürdürüyordu; ancak çift, geçtiğimiz eylül ayında ayrıldı.Ayrılığın ardından Dilan Çiçek Deniz, Rafael Cemo Çetin'in yakın dostu Miro Gerede Erkaya ile yeni bir ilişkiye başladı. Bu durum, Çetin ailesinde gerilim yarattı ve ilişkilerin seyri magazin çevrelerinde konuşulmaya başlandı.İddialara göre, Rafael'in kardeşi Orfeo Çetin, Miro Gerede Erkaya'ya saldırıda bulundu. Bu olay sonrasında, uzun yıllardır arkadaş olan Rafael Cemo Çetin ile Miro Gerede Erkaya'nın dostluğu sona erdi; taraflardan resmi bir açıklama gelmezken, magazin kulislerinde detaylar tartışılmaya devam ediyor.