  • USD: 42,28 - 42,36
  • EURO: 48,75 - 48,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dilan Deniz'in Yeni Aşkı!

Dilan Çiçek Deniz, eski sevgilisi Rafael Cemo Çetin'in yakın dostuyla yeni bir ilişkiye başladı; bu gelişme ailede gerilim yarattı ve dostlukları bitirdi.

Ekleme: 23.11.2025 - 09:08 Güncelleme: 23.11.2025 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
Dilan Çiçek Deniz, 'Medcezir', 'Güneşin Kızları', 'Bodrum Masalı' ve 'Çukur' gibi popüler dizilerde rol alarak tanınan bir oyuncu olarak, özel hayatındaki gelişmelerle magazin gündemine girdi. Genç oyuncu, yönetmen ve yapımcı Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile bir yıldır mutlu bir ilişki sürdürüyordu; ancak çift, geçtiğimiz eylül ayında ayrıldı.

Dilan Deniz'in Yeni Aşkı!

AYRILIK SONRASI YENİ İLİŞKI

Ayrılığın ardından Dilan Çiçek Deniz, Rafael Cemo Çetin'in yakın dostu Miro Gerede Erkaya ile yeni bir ilişkiye başladı. Bu durum, Çetin ailesinde gerilim yarattı ve ilişkilerin seyri magazin çevrelerinde konuşulmaya başlandı.

OLAYIN GERÇEKLEŞMESİ VE SONUÇLARI

İddialara göre, Rafael'in kardeşi Orfeo Çetin, Miro Gerede Erkaya'ya saldırıda bulundu. Bu olay sonrasında, uzun yıllardır arkadaş olan Rafael Cemo Çetin ile Miro Gerede Erkaya'nın dostluğu sona erdi; taraflardan resmi bir açıklama gelmezken, magazin kulislerinde detaylar tartışılmaya devam ediyor.
Avukatlar Bile Rüşvet Parasıyla Belirlendi!
Rüşvet Araçlarıyla Seçim Çalışmaları!
Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a sert tepki! 'Sen olmayacaksın da kim olacak?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de önemli mesajlar! “Ülkelerin borcu adil olarak yapılandırılmalı”
Laf var icraat yok! 5 ay geçti tek çivi çakılmadı
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
Ömer Bolat'tan esnafa müjde! Yeni destekler geliyor
Daha adil dünya vurgusu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı G20'ye damga vurdu
Yunan basınında büyük endişe! 'Derhal Rafale ve F-35 alınmalı'
Tel Aviv basını yazdı! 'Türkiye’den korkmak için sebeplerimiz var!”
Kara parayı kaçak villaya yatırdılar! ’Sistem’ paralarıyla aldıkları ortaya çıktı
Ekonomi yönetimi başarılı! Türkiye daha güçlü büyüyecek
Vurgun geliriyle 1 milyon dolarlık yüzük! İtirafçının ifadesi yeniden gündem oldu
Rüşvetçi mühendis talanı ifşa etti! Ekrem İmamoğlu’nun talimatlarıyla...
AK Parti İzmir Milletvekili Bursalı’dan CHP’li Belediye'ye sert tepki: Bunların işi yapmak değil yıkmak
Putin'den barışa yeşil ışık: Nihai çözüm için temel dayanak olabilir
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme! Otel sahibi ve çalışanı tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika'da! Gündemde hangi konular var? İşte detaylar
Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor
Bahçeli'den sert çıkış! 'Silivri’ye gidiliyorsa İmralı’ya da gidilir'
Kütahya'da bulundu! Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürdü

Kütahya'da bulundu! Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürdü

Google Dolandırıcılara Meydan Okuyor!

Google Dolandırıcılara Meydan Okuyor!

Yeni Virüs İle WhatsApp Tehlikede!

Yeni Virüs İle WhatsApp Tehlikede!

ChatGPT'de Yeni Dönem!

ChatGPT'de Yeni Dönem!

Milli Yıldızlar Teknoloji Devine Konuk Oldu!

Milli Yıldızlar Teknoloji Devine Konuk Oldu!

Grok'un Elon Musk Hayranlığı Sınır Tanımıyor!

Grok'un Elon Musk Hayranlığı Sınır Tanımıyor!