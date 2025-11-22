Yeni mesleğini açıkladı

Ünlü isimler İstanbul'u tek tek terk etmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de kendine has tarzı ve güçlü sesi ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Koray Avcı olmuştu.Avcı da şehir hayatını bırakıp soluğu doğada aldı ve huzuru masmavi denizlerde buldu. Ünlü isim, radikal bir kararla babasından kalma teknede hayatını sürdürmeye başlamıştı.Ünlü isim şimdi de yeni hayatına dair açıklamalarda bulundu. Avcı, kalabalık ve gösterişten uzak, sade bir hayat kurduğunu söyledi.Ünlü şarkıcı ayrıca şu açıklamayı yaptı; "Fethiye'de cuma pazarında tezgâhım var, canım istiyor karpuz satıyorum. Bunu nerede yapacaksın İstanbul’da? Zaten kalabalık, şova döner o iş... Orada şov gibi olmuyor."