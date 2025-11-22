Torreira'nın takip isteğine dönmedi

Galatarasaylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan'ın yaklaşık iki yıllık aşk serüveni inişli-çıkışlı bir şekilde devam ediyor.

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan’ın bir dargın bir barışık ilişkisinde, yine yeni bir dönem başladı.Lucas Torreira, Devrim Özkan'ın sosyal medya hesabını yeniden takip etmeye başlayarak yeniden barışmak istediğini ifade etti.Sradan iki gün geçmesine rağmen Özkan, Torreira'nın takibine henüz karşılık vermedi.Bu barışmanın, Devrim Özkan'ın evlilik isteğinin Lucas Torreira tarafından bu kez kabul edildiği anlamı taşıyacak.