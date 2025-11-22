  • USD: 42,28 - 42,36
  • EURO: 48,75 - 48,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Torreira'nın takip isteğine dönmedi

Galatarasaylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan'ın yaklaşık iki yıllık aşk serüveni inişli-çıkışlı bir şekilde devam ediyor.

Ekleme: 22.11.2025 - 12:50 Güncelleme: 22.11.2025 - 12:50 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan’ın bir dargın bir barışık ilişkisinde, yine yeni bir dönem başladı.

Lucas Torreira, Devrim Özkan'ın sosyal medya hesabını yeniden takip etmeye başlayarak yeniden barışmak istediğini ifade etti.

ÖZKAN KARŞILIK VERMEDİ

Sradan iki gün geçmesine rağmen Özkan, Torreira'nın takibine henüz karşılık vermedi.

ÖZKAN EVLENMEK İSTİYOR

Bu barışmanın, Devrim Özkan'ın evlilik isteğinin Lucas Torreira tarafından bu kez kabul edildiği anlamı taşıyacak.

Torreira'nın takip isteğine dönmedi

Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a sert tepki! 'Sen olmayacaksın da kim olacak?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de önemli mesajlar! “Ülkelerin borcu adil olarak yapılandırılmalı”
Laf var icraat yok! 5 ay geçti tek çivi çakılmadı
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
Ömer Bolat'tan esnafa müjde! Yeni destekler geliyor
Daha adil dünya vurgusu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı G20'ye damga vurdu
Yunan basınında büyük endişe! 'Derhal Rafale ve F-35 alınmalı'
Tel Aviv basını yazdı! 'Türkiye’den korkmak için sebeplerimiz var!”
Kara parayı kaçak villaya yatırdılar! ’Sistem’ paralarıyla aldıkları ortaya çıktı
Ekonomi yönetimi başarılı! Türkiye daha güçlü büyüyecek
Vurgun geliriyle 1 milyon dolarlık yüzük! İtirafçının ifadesi yeniden gündem oldu
Rüşvetçi mühendis talanı ifşa etti! Ekrem İmamoğlu’nun talimatlarıyla...
AK Parti İzmir Milletvekili Bursalı’dan CHP’li Belediye'ye sert tepki: Bunların işi yapmak değil yıkmak
Putin'den barışa yeşil ışık: Nihai çözüm için temel dayanak olabilir
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme! Otel sahibi ve çalışanı tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika'da! Gündemde hangi konular var? İşte detaylar
Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor
Bahçeli'den sert çıkış! 'Silivri’ye gidiliyorsa İmralı’ya da gidilir'
Bursa'ya hızlı tren 2026'da geliyor! '1 milyar 250 milyon lira tasarruf sağlayacağız'
İstanbul'un Barajlarında Tehlike!
Kütahya'da bulundu! Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürdü

Kütahya'da bulundu! Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürdü

Google Dolandırıcılara Meydan Okuyor!

Google Dolandırıcılara Meydan Okuyor!

Yeni Virüs İle WhatsApp Tehlikede!

Yeni Virüs İle WhatsApp Tehlikede!

ChatGPT'de Yeni Dönem!

ChatGPT'de Yeni Dönem!

Milli Yıldızlar Teknoloji Devine Konuk Oldu!

Milli Yıldızlar Teknoloji Devine Konuk Oldu!

Grok'un Elon Musk Hayranlığı Sınır Tanımıyor!

Grok'un Elon Musk Hayranlığı Sınır Tanımıyor!