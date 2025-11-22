  • USD: 42,28 - 42,36
Milyoner’de şaşırtan benzerlik!

Kim Milyoner Olmak İster, dün yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yarışmacıların büyük ödüle ulaşmak için verdiği mücadele ekranda heyecan dolu anlar yaşatırken, program sonrası yayınlanan tanıtımda bir yarışmacının ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir’e olan benzerliği gündem oldu.

Dün ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster’in ardından, pazar günü yayınlanacak yeni bölümün tanıtımı da paylaşıldı.

Tanıtımda yer alan genç bir yarışmacı, yüz hatları ve tarzıyla dikkat çekerek kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Kaş yapısı, burun şekli ve saç modeli, izleyenler tarafından “Yalı Çapkını’nın yıldızı Mert Ramazan Demir’in ikizi gibi” şeklinde yorumlandı.

YORUMLAR GECİKMEDİ
Tanıtımın yayınlanmasıyla birlikte sosyal medya platformu X’te paylaşımlar art arda gelmeye başladı. Kullanıcılar, yarışmacının ünlü oyuncuya olan şaşırtıcı benzerliğini esprili yorumlarla gündeme taşıdı.

Şimdi gözler pazar günü ekranlara gelecek yeni bölümde… Programın yayınlanmasıyla birlikte sosyal medyada yeni yorumların gelmesi ise şimdiden kesin gibi görünüyor.


Kütahya'da bulundu! Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürdü

Google Dolandırıcılara Meydan Okuyor!

Yeni Virüs İle WhatsApp Tehlikede!

ChatGPT'de Yeni Dönem!

Milli Yıldızlar Teknoloji Devine Konuk Oldu!

Grok'un Elon Musk Hayranlığı Sınır Tanımıyor!

