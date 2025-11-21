Survivor'da milli sporcu sürprizi!

'Survivor 2026' yarışması için geri sayım başladı. İzleyenler, yeni sezon yarışmacılarının kimler olacağını merakla bekliyor. Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, Survivor 2026'ya katılacak ünlü isimleri peş peşe sosyal medyadan açıklamaya devam ediyor.Survivor 2026 Ünlüler - All Star kadrosunda şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş ve Selen Görgüzel gibi ünlü isimler resmen duyuruldu.BOKSÖR SEREN AY ÇETİN SÜRPRİZİIlıcalı, Survivor'da yer alacak 10. yarışmacının milli boksör Seren Ay Çetin olduğunu Instagram hesabından ilk kez paylaştı.Acun Ilıcalı, boksör Seren Ay Çetin'in Survivor'da yarışacağını sosyal medya hesabından ''Milli boksörümüz Seren Ay Çetin Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum'' sözleriyle açıkladı.BOKSÖR SEREN AY ÇETİN KİMDİR?28 yaşındaki boksör Seren Ay Çetin 13 Temmuz 1997 yılında dünyaya geldi. İki kez dünya şampiyonu olan Eva Voraberger'i nakavt ederek WBC Gümüş kemerin sahibi oldu. WBC Gümüş kemerini kazanan ilk Türk kadın boksör unvanını elde etti.Profesyonel boksta tarih yazan Seren Ay Çetin, Survivor 2026'nın 10. yarışmacısı oldu.WBC dünya şampiyonu olan 28 yaşındaki Çetin, Çocukluk hayallerini anlatarak, ''Kadıköy Boks Spor Kulübü'ne 16 yaşında gelip buraya ilk başladığımda sadece salonun en iyi kadını olmak istiyordum. Sonra erkeklerin de önüne geçmek istedim. Ama dünya şampiyonluk maçına çıkacağımı, Amerika’da dövüşeceğimi hiç hayal etmemiştim. Hepsi zamanla gelişti'' diye konuşmuştu.Milli sporcu, Instagram'dan 'serenaycetin1' hesabından paylaşımlar yapıyor.