Son halini görenler şoke oldu!

Yayınlandığı döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisindeki 'Beton Ayşe' rolüyle hafızalara kazınan Hayfa Safi Tulun, uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Safi'nin son hali ise gündem oldu.

Ekleme: 21.11.2025 - 17:41 Güncelleme: 21.11.2025 - 17:47 / Editör: Ozge Selin
2003-2006 yılları arasında ekrana gelen, yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın üstlendiği ve senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı Hayat Bilgisi, yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören diziler arasında yer aldı. Dizide 'Beton Ayşe' rolünü oynayan Hayfa Safi Tulun'un son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Afet Öğretmen'in, İstanbul Rıdvan Kanat Lisesi'ndeki öğrencileriyle kurduğu bağa, verdiği mesajlara ve onların hayatlarına olan etkisine odaklanan dizi, 4 sezon boyunca izleyiciyle buluştu.

Hayat Bilgisi, kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı, Tarık Pabuççuoğlu, Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel ve İpek Erdem gibi isimleri barındırarak, yayınlandığı dönemde izleyiciyi ekrana çekmeyi başaran yapımlardan biri oldu.

Aradan geçen yıllara rağmen hafızalardaki yerini koruyan Hayat Bilgisi, zaman zaman oyuncu kadrosuyla yeniden gündeme gelmeye devam ediyor. En çok merak edilen karakterlerinden biri de Beton Ayşe oluyor.

1978 yılında Beyrut'ta dünyaya gelen Hayfa Safi Tulun, henüz 1 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Tulun, babasını trafik kazasında kaybetti.

Şişli Lisesi mezunu olan oyuncu, 1994 yılında kurdukları Fecr-i Ati Tiyatro topluluğu ile sahnelere adım attı. 2003 yılında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisiyle tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Hayfa Safi, sonrasında Emret Komutanım dizisinde rol aldı.

SON HALİ

Agresif, erkeksi, zayıf görünmekten hiç hoşlanmayan ve zayıf insanlara öfkelenen Beton Ayşe karakterini oynayan Hayfa Safi Tulun'un son hali dikkat çekti.

GÖZLERDEN UZAK BİR HAYAT YAŞIYOR

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Beton Ayşe karakteriyle özdeşleşen ünlü oyuncu Hayfa Safi, 2008 yılında Yasin Tulun ile dünyaevine girdi. Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren Hayfa Safi, hayatını sokak hayvanlarına adadı.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alan Hayfa Safi, son haliyle dikkat çekti. Hayatını Çatalca'da sürdüren Hayfa Safi, hayvanları ile sık sık paylaşım yapıyor.


