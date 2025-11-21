Metin Akpınar’a açılan davada yeni perde!

Usta sanatçı Metin Akpınar’ın, 1987’de Suphiye Orancı'dan Duygu ve Sevgi Nebioğlu isimli ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı.Geçtiğimiz yıl DNA testi ve mahkeme kararıyla resmen kızı olduğu kesinleşen Duygu Nebioğlu, açtığı 10 milyon liralık tazminat davasına dair yeni bir açıklamada bulundu.Nebioğlu, bugün görülen duruşmanın beklendiği gibi karar aşamasına geçmediğini, davanın bir kez daha ertelendiğini duyurdu."HAKLILIĞIM ORTAYA ÇIKACAK”Duygu Nebioğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:“Bugün babam Metin Akpınar'a açtığım tazminat davasının duruşması vardı. Normalde karar duruşması olması gerekirken karşı tarafın sosyal ekonomik araştırma tutanağı olmadığı için bir kere daha davamız ertelendi. Emniyet tarafından kendisine ulaşıldığında ortada bir eksik kalmayacak ve yıllardır verdiğim bu davada haklılığım ortaya çıkacaktır.”Davanın yeni duruşma tarihi henüz açıklanmazken, Nebioğlu’nun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.