  • USD: 42,28 - 42,36
  • EURO: 48,75 - 48,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Metin Akpınar’a açılan davada yeni perde!

Ünlü sanatçı Metin Akpınar ile yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu arasındaki tazminat davası bir kez daha ertelendi. Nebioğlu, sosyal medya paylaşımıyla yeni gelişmeleri duyurdu.

Ekleme: 21.11.2025 - 17:27 Güncelleme: 21.11.2025 - 17:31 / Editör: Ozge Selin
Usta sanatçı Metin Akpınar’ın, 1987’de Suphiye Orancı'dan Duygu ve Sevgi Nebioğlu isimli ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz yıl DNA testi ve mahkeme kararıyla resmen kızı olduğu kesinleşen Duygu Nebioğlu, açtığı 10 milyon liralık tazminat davasına dair yeni bir açıklamada bulundu.

Metin Akpınar’a açılan davada yeni perde!

Nebioğlu, bugün görülen duruşmanın beklendiği gibi karar aşamasına geçmediğini, davanın bir kez daha ertelendiğini duyurdu.

"HAKLILIĞIM ORTAYA ÇIKACAK”

Duygu Nebioğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugün babam Metin Akpınar'a açtığım tazminat davasının duruşması vardı. Normalde karar duruşması olması gerekirken karşı tarafın sosyal ekonomik araştırma tutanağı olmadığı için bir kere daha davamız ertelendi. Emniyet tarafından kendisine ulaşıldığında ortada bir eksik kalmayacak ve yıllardır verdiğim bu davada haklılığım ortaya çıkacaktır.”

Metin Akpınar’a açılan davada yeni perde!

Davanın yeni duruşma tarihi henüz açıklanmazken, Nebioğlu’nun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme! Otel sahibi ve çalışanı tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika'da! Gündemde hangi konular var? İşte detaylar
Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor
Bahçeli'den sert çıkış! 'Silivri’ye gidiliyorsa İmralı’ya da gidilir'
Bursa'ya hızlı tren 2026'da geliyor! '1 milyar 250 milyon lira tasarruf sağlayacağız'
İstanbul'un Barajlarında Tehlike!
Tusaş Kanopi Teslimatını Gerçekleştirdi!
Bakan Kacır Otomotiv Zirvesinde Konuştu!
Bakan Ersoy Önderliğinde Turizm Devrimi!
Gürsel Tekin Görev Başında!
Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki! 'Ülkemiz oldubitti girişimini reddetmektedir'
Yunanistan basınında “TOLGA” endişesi! Türkiye yeni anti-dron sistemi geliştirdi
Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçete operasyonu! Devleti 112 milyon lira zarara uğrattılar!
CHP’li vekillerin rant planı suya düştü: Milyarlık tezgahı esnaf bozdu
Suça Sürüklenen Çocuklar Araştırılacak!
Ukrayna duyurdu: ABD'nin barış planı taslağı elimizde
Böcek ailesinin ölümünde yeni gelişme: Otel sahibi ve çalışana yakalama kararı!
Cevdet Yılmaz’dan Gençlik Fonu açıklaması: 'Desteklerimizi artırıyoruz'
AK Parti'de kritik 'İmralı ziyareti' toplantısı! 'Olumlu bakıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulundu!
Erzurumlular ona 'beyaz altın' diyor! Kilosu 500 lira

Erzurumlular ona 'beyaz altın' diyor! Kilosu 500 lira

Youtube'da yeni dönem! En çok istenen özellik geliyor

Youtube'da yeni dönem! En çok istenen özellik geliyor

O Uygulama VPN Kullananları Gösterecek!

O Uygulama VPN Kullananları Gösterecek!

En İyi iPhone Uygulamaları Belli Oldu!

En İyi iPhone Uygulamaları Belli Oldu!

Web Sitelerinde Çerez Dönemi Bitiyor!

Web Sitelerinde Çerez Dönemi Bitiyor!

Tesla'nın Türkiye Stratejisi Belli Oldu!

Tesla'nın Türkiye Stratejisi Belli Oldu!