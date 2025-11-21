İsmail Yüksek'ten sürpriz paylaşım!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı İsmail Yüksek, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Esin Matraş ile romantik fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Fenerbahçe'nin ve Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı'nın başarılı oyuncusu İsmail Yüksek, kariyeri ve özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.ROMANTİK PAYLAŞIM26 yaşındaki milli futbolcu İsmail Yüksek, sevgilisi Esin Matraş ile yeni karesini sosyal medya hesabından yayımladı.Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden futbolculardan Yüksek, uzun süredir birlikte olduğu mimar sevgilisi Esin Matraş ile yeni fotoğrafını sevenlerinin beğenisine sundu.Ünlü futbolcu, romantik akşam yemeğinde çekilen fotoğrafına beyaz kalp emojisi eklemeyi ihmal etmedi.