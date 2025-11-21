  • USD: 42,28 - 42,36
Ebru Gündeş maviler içinde

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla her zaman dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, maviler içinde verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Ekleme: 21.11.2025 - 11:21 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:21
49 yaşındaki Ebru Gündeş, geçtiğimiz şubat ayında kendisinden 12 yaş küçük Murat Osman Özdemir ile Dubai'de nikâh masasına oturmuştu.

Gündeş, eylül ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşinden boşanma kararı aldığını açıklamıştı.

Instagram'da 7,9 milyon takipçisi bulunan Ebru Gündeş, bugün yaptığı paylaşımla da dikkat çekti.

"MAVİ HUYDUR BİZDE"

Mavi kazak ve pantolonla pozlar veren Gündeş, "Mavi de huydur bizde" notunu yazdı. Gündeş'in paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Erzurumlular ona 'beyaz altın' diyor! Kilosu 500 lira

Youtube'da yeni dönem! En çok istenen özellik geliyor

O Uygulama VPN Kullananları Gösterecek!

En İyi iPhone Uygulamaları Belli Oldu!

Web Sitelerinde Çerez Dönemi Bitiyor!

Tesla'nın Türkiye Stratejisi Belli Oldu!

