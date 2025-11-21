  • USD: 42,28 - 42,36
Aşkını dile getirdi

İlk ve Son dizisindeki performanslarıyla büyük beğeni toplayan Özge Özpirinçci, eşiyle ilgili aşk dolu sözler söyledi.

Ekranların beğenilen ünlü oyuncularından Özge Özpirinçci, 2021 yılında 7 senedir birlikte olduğu meslektaşı Burak Yamantürk ile nikah masasına oturmuştu. Çift aynı yıl 'Mercan' adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı

Aşkını dile getirdi.

Özpirinçci, özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Bir davete katılan ünlü oyuncu, eşine olan sözleriyle dikkat çekti.

Aşkını dile getirdi

"BÜYÜLENİYORUM"

Ünlü oyuncu, eşiyle ilgili “Bir insanın bütün hallerini görünce onu ne kadar sevdiğini anlıyorsun. Tabii ki dış görünüş bizim işimizin bir parçası. Ama bizim için önemli olan birlikte hayat mücadelesini zarafetle verebilmek. Bizim öyle bir çift olduğumuzu düşünüyorum. Eşimin bu güzelliği karşısında her zaman büyülendiğimi söyleyebilirim”

Aşkını dile getirdi
Erzurumlular ona 'beyaz altın' diyor! Kilosu 500 lira

Youtube'da yeni dönem! En çok istenen özellik geliyor

O Uygulama VPN Kullananları Gösterecek!

En İyi iPhone Uygulamaları Belli Oldu!

Web Sitelerinde Çerez Dönemi Bitiyor!

Tesla'nın Türkiye Stratejisi Belli Oldu!

