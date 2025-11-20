Survivor 2026'da sürpriz isim...

'Survivor 2026' yarışması için geri sayım başladı. İzleyenler, yeni sezon yarışmacılarının kimler olacağını merakla bekliyor. Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, Survivor 2026'ya katılacak ünlü isimleri art arda sosyal medyadan açıklamaya devam ediyor.SURVIVOR 2026 KADROSUNDA KİMLER VAR?Survivor 2026 Ünlüler - All Star kadrosunda şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın ve Deniz Çatalbaş gibi ünlü isimler resmen duyuruldu.SELEN GÖRGÜZEL SÜRPRİZİIlıcalı, Survivor'da yer alacak 9. yarışmacının şarkıcı Selen Görgüzel olduğunu Instagram hesabından ilk kez paylaştı.Acun Ilıcalı, yönetmen Hamdi Alkan'ın eski eşi şarkıcı Selen Görgüzel'in Survivor'da yarışacağını sosyal medya hesabından ''Sevgili Selen Görgüzel Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum'' sözleriyle açıkladı.SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR?46 yaşındaki Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini İstanbul 50. Yıl Tahran lisesinde tamamladı. Babası matbaacı ve Amerika´da yaşayan bir erkek kardeşi olan Selen Görgüzel'in annesi ev hanımıdır. 1997 yılında 18 yaşında iş insanı Yılmaz Bektaş ile evlenen Selen Görgüzel, 2003 yılında 24 yaşında evliliğine son verdi.Bu evlilikten İlknaz isminde bir kızı var. Daha lise yıllarında Okan Bayülgen'in Televizyon Çocuğu Programında kamera arkasında partime çalışmaya başladı. Selen Görgüzel, 24 Nisan 2014 tarihinde Hamdi Alkan ile Roma'da evlendi. Çift, 2022 yılında boşandı.GÜZELLİK SIRRIYLA OLAY OLDUAçıklamalarıyla magazin gündemine sık sık haber olan Selen Görgüzel, sünnet derisinden cilt bakımı yaptırdığını açıklamıştı. Görgüzel, ''Sünnet derisinden elde edilen kök hücreler cilde çok iyi geliyor'' demişti.Görgüzel daha sonra vücuduna ayı kanı enjekte ettirmek için araştırma yaptığı açıklamasıyla gündemde yer almıştı.Ünlü isim; ''Hayvanların kanının insanlara faydalı olduğu açıklandı. Araştırıyorum, bunu yaptıracağım.'' diye konuşmuştu.''ANNE SÜTÜ İÇİYORUM''Selen Görgüzel, daha sonraki açıklamalarında da anne sütü içtiğini şu sözlerle ifade etmişti:''Bebeğini emziren arkadaşımdan aldığım anne sütü. Bu ara vitamin takviyesi alsam da yorgunluğumu atamıyorum, doktorum böyle bir şey tavsiye etti.''