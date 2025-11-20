Meryem Uzerli'den samimi itiraf...

Kariyeri ve özel hayatıyla her dönem magazin gündeminde yer almayı başaran 43 yaşındaki güzel oyuncu Meryem Uzerli, paylaşımlarıyla da beğeni topluyor.Uzerli, 2012'de iş insanı Can Ateş ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çiftin bu ilişkiden iki yıl sonra Lara Jemine Uzerli adında kızları dünyaya gelmişti.Meryem Uzerli ve Can Ateş kızları dünyaya geldikten kısa bir süre sonra ise yollarını ayırmıştı. Oyuncu, 2021'de Lily Koi adını verdiği ikinci kızını dünyaya getirmişti.SEVGİLİSİ VAR MI?Uzun yıllar Türkiye’de yaşadıktan sonra tekrar Almanya’ya dönerek iki kızıyla birlikte Berlin’de yaşayan Meryem Uzerli, İstanbul'da katıldığı bir davette basın mensuplarıyla sohbet etti.Ünlü oyuncu, muhabirlerin 'Hayatınızda birisi var mı?' sorusuna esprili bir şekilde yanıt verdi.''KISMET MESELESİ''Uzerli, aşk hayatıyla ilgili 2. Sayfa mikrofonuna şöyle konuştu:''Yok ben yalnızım. Ama ağlamayın şimdi kötü bir şey değil ki. Bu güzellikle alakalı bir şey değil daha çok uyumla alakalı. Şu anda hayatımda biri yok. Bu bir tercih meselesi değil, daha çok kısmet meselesi. Yeterince tecrübe kazandım bu konularda. O yüzden her zaman yaptığım gibi ilk önce çocuklar, sonra ailem, arkadaşlarım işlerim. Kısmet olursa biriyle tanışırım doğru olursa da yolu beraber devam ederiz''MERYEM UZERLİ KİMDİR?Türk dizi ve sinema dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Meryem Uzerli, 12 Ağustos 1983’te Almanya’nın Kassel kentinde dünyaya geldi. Babası Türk, annesi Alman olan Uzerli, iki kültürün etkisiyle büyüdü. Almanya’da oyunculuk eğitimi aldıktan sonra çeşitli projelerde rol alsa da, asıl büyük çıkışını Türkiye’de yaptı.Meryem Uzerli, 2011 yılında ekrana gelen ve dünya çapında ses getiren “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle tanındı. Güçlü oyunculuğu ve farklı güzelliği sayesinde kısa sürede hem Türkiye’de hem de Orta Doğu’dan Balkanlara uzanan geniş bir coğrafyada milyonların sevgilisi oldu. Hürrem Sultan rolüyle birçok ödül kazandı ve “Altın Kelebek” başta olmak üzere sayısız törende onurlandırıldı.