Kuruluş Orhan Kadrosunda Sürpriz!

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı 'Murat' karakteri ile hafızalara kazınan Uğur Pektaş maneviyata yönelmiş ve gözlerden uzak yaşamaya başlamıştı.Ekranı bırakıp adeta sırra kadem basan oyuncu son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyorduUğur Pektaş'ın her fotoğrafının altına 'Arka Sokaklar'a geri dön' mesajları yağarken ünlü isim fenomen dizi Kuruluş Orhan'ın kadrosuna dahil oldu.Pektaş, “Abdurrahman” rolüyle Orhan'ın sağ kolu olarak fenomen diziye girdi. Uğur Pektaş'ın yer aldığı bölüm kısa sürede sosyal medyada gündem olduÜnlü ismin son görüntüsüne; Adam hiç yaşlanmamış', 'Saç sakalı da özel olarak siyaha boyamış sanırım', 'Bu adam nasıl aynı kalmış', 'Hiç değişmemiş' gibi yorumlar yapıldı.