Kuruluş Orhan Kadrosunda Sürpriz!

Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımlarından olan Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği 'Murat' karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Uğur Pektaş ekranı bırakıp maneviyata yönelmişti. Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla heyecanlandıran Uğur Pektaş fenomen dizi Kuruluş Orhan'ın kadrosuna dahil oldu. Pektaş'ın yer aldığı bölüm kısa sürede gündem oldu.

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı 'Murat' karakteri ile hafızalara kazınan Uğur Pektaş maneviyata yönelmiş ve gözlerden uzak yaşamaya başlamıştı.

Ekranı bırakıp adeta sırra kadem basan oyuncu son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu

Kuruluş Orhan Kadrosunda Sürpriz!

FENOMEN DİZİYE GİRDİ

Uğur Pektaş'ın her fotoğrafının altına 'Arka Sokaklar'a geri dön' mesajları yağarken ünlü isim fenomen dizi Kuruluş Orhan'ın kadrosuna dahil oldu.

Pektaş, “Abdurrahman” rolüyle Orhan'ın sağ kolu olarak fenomen diziye girdi. Uğur Pektaş'ın yer aldığı bölüm kısa sürede sosyal medyada gündem oldu

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin son görüntüsüne; Adam hiç yaşlanmamış', 'Saç sakalı da özel olarak siyaha boyamış sanırım', 'Bu adam nasıl aynı kalmış', 'Hiç değişmemiş' gibi yorumlar yapıldı.
Covid geçti sanıyorsanız dikkat! Bu sendroma yakalanmış olabilirsiniz

TikTok Yapay Zeka İçeriklerini Azaltacak!

O Dev Ne Kadar Kazandı?

Tesla Başarısız Mı Oldu ?

2025 Yılının En İyi Uygulamaları!

O Şirket Resmen Tanıttı!

