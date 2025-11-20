Evrim Akın'dan iddialara yanıt!

2007–2010 yılları arasında yayınlanan 'Bez Bebek'te'Yağmur' karakterini canlandıran Asena Keskin'in yıllar sonra dizinin başrolü Evrim Akın ortaya attığı iddialar şok etkisi yarattı. Asena Keskinci sosyal medyada paylaştığı videoda çocukluk dönemine dair açıklamalar yaptı, iddiaya göre Evrim Akın'ın o dönemden bu yana babasıyla birlikte olduğunu ve ünlü oyuncunun kendisine kötü davrandığını anlattı.Asena Keskin'in açıklamaları sonrası gözler Evrim Akın'a çevrildi. Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Evrim Akın iddiaları kabul etmezken harekete geçileceğini bildirdi.İşte Evrim Akın'ın avukatı aracılığıyla yaptığı açıklama:19 Kasım 2025 akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden dizi oyuncusu Asena Keskinci tarafından yapılan birtakım açıklamalar sebebiyle basına yansıyan ve müvekkilim Evrim Akın'ın kastedildiğinden bahisle bazı haberler yapıldığı anlaşılmıştır. Anılan kişi tarafından bahsedilen olay ve iddialar tümüyle afaki, hayal ürünü ve gerçek dışıdır.SEVGİ SAYGIYA DAYALI BİRLİKTELİK...Öncelikle belirtilmelidir ki bu veya benzeri her türlü husus tümüyle müvekkilimin özel hayatına ilişkin olup gerçek dışı her türlü iddia müvekkilimin özel hayatına saldırı niteliğindedir. Kaldı ki müvekkilimle haberlerde adı geçen Sayın Güray Keskinci arasında son 3 yıllık süre içerisinde sevgi ve saygıya dayanan birliktelik mevcut olup, bunun yıpratılmasına dair her türlü haksız girişime karşı yasal yollara müraacat edilmiştir ve edilecektir.Ayrıca müvekkilim çocuklara ilişkin programları kamuoyunun malumu olup tüm bu süreçler sevgi ve memnuniyetle yürütülmüştür. Dolayısıyla bu durumun aksi yönündeki bu ve benzeri her türlü söylem, paylaşım, içerik ve benzeri hususlar hakkında her türlü hukuki, cezai ve idari başvuru haklarımızı saklı tuttuğumuzu önemle bildiririz.