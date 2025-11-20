  • USD: 42,29 - 42,36
  • EURO: 48,72 - 48,81
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Evlilik açıklaması geldi

Hafsanur Sancaktutan, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Kubilay Aka ile olan ilişkisi hakkında konuştu. Çok mutlu olduğu bilinen ünlü isim, ilişkilerinin çok iyi gittiğini söyledi.

Ekleme: 20.11.2025 - 09:41 Güncelleme: 20.11.2025 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Ekranların güzel isimlerinden Hafsanur Sancaktutan, sevgilisi Kubilay Aka'nın yer aldığı oyunu izlemeye gitti. Oyun öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Sancaktutan, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"KISKANIYORUM"

Sancaktutan, sevgilisi 'Kubilay Aka’yı kıskanıyor musunuz?' sorusuna; ''Tabii ki kıskanıyorum ama onun yaşam hakkını ve özgürlüğünü kısıtlamadan. Çok tatlı onun da isteyeceği kadar.

"ÖLÇÜLÜ"

Çünkü hepimizin kıskanılmaya ihtiyacı var. Erkek de olsa kadın da olsak bunu istiyoruz, arzuluyoruz. Ama ölçülü.'' yanıtını verdi.

"KLASİK CEVAP"

Oyuncu, sohbetin devamında gelen 'Ne zaman evleniyorsunuz?' sorusuna da ''Klasik cevap ama durum da çok klasik. İnsanların zamana ihtiyacı oluyor bunun için. Hazır olmayı bekliyoruz. İşimiz var,, biraz koşturmacalarımız var. Biz memnunuz şu anki süreçten.'' sözleriyle karşılık verdi.

Evlilik açıklaması geldi

Evlilik açıklaması geldi

Evlilik açıklaması geldi
Ukrayna duyurdu: ABD'nin barış planı taslağı elimizde
Böcek ailesinin ölümünde yeni gelişme: Otel sahibi ve çalışana yakalama kararı!
Cevdet Yılmaz’dan Gençlik Fonu açıklaması: 'Desteklerimizi artırıyoruz'
AK Parti'de kritik 'İmralı ziyareti' toplantısı! 'Olumlu bakıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulundu!
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki! 'Yine adresi şaşırdığını gösteren bir hadsizliktir'
Bakan Kacır ' Bölgesel Merkez Konumunu Hedefliyoruz '
Komünist Başkana Şok! 86 Milyon Lira...
Türkiye'de Altyapı Kışa Hazırlanıyor!
MSB açıkladı! Enkaz parçaları Kayseri'de detaylı olarak incelenecek
Bakan Ersoy'dan turizmde nisan-mayıs uyarısı! 'Her zaman olduğu gibi esnek ve hızlı davranacağız'
CHP'li İzmir'de çöp sorunu sürüyor! Enfeksiyon kapıda
Bakan Uraloğlu CHP'ye resti çekti! 'İnadınıza yapmaya devam edeceğiz'
Bayraktar KIZILELMA’dan gökyüzünde tarihi başarı! Hedefe GÖKDOĞAN ile tam isabet
İETT Otobüsleri Alev Topuna Döndü!
Dar Gelirliye Müjde! 2026'da Geliyor...
Asrın projesinin haritası! Konutların yapılacağı ilçeler belli oldu
Trump İmzayı Attı! O Dosyalar Açıklanıyor...
Trump 'Korkunç şeyler göreceksiniz' demişti! Oval Ofis'te sürpriz görüşme!
Ege'de gergin anlar! Yunanlılar Türk teknesine saldırdı
Covid geçti sanıyorsanız dikkat! Bu sendroma yakalanmış olabilirsiniz

Covid geçti sanıyorsanız dikkat! Bu sendroma yakalanmış olabilirsiniz

TikTok Yapay Zeka İçeriklerini Azaltacak!

TikTok Yapay Zeka İçeriklerini Azaltacak!

O Dev Ne Kadar Kazandı?

O Dev Ne Kadar Kazandı?

Tesla Başarısız Mı Oldu ?

Tesla Başarısız Mı Oldu ?

2025 Yılının En İyi Uygulamaları!

2025 Yılının En İyi Uygulamaları!

O Şirket Resmen Tanıttı!

O Şirket Resmen Tanıttı!