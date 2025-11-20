Babası Metin Akpınar'a açtığı tazminat davası ertelendi!

Yeşilçam oyuncusu Metin Akpınar'ın, 80'li yıllarda Suphiye Orancı'yla yaşadığı evlilik dışı ilişkisinden Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu adından ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Bu olaydan sonra Akpınar, kızları olduğunu bilmediğini açıklamıştı.Duygu Nebioğlu, babasına "Babalığı benimsememe" ve "Babalık görevlerini yerine getirememe" nedenlerinden dolayı 10 milyon liralık tazminat davası açmıştı.DAVA ERTELENDİ!Dün sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Nebioğlu, tazminat davasının ertelendiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Normalde karar duruşması olması gerekirken, karşı tarafın sosyal ve ekonomik araştırma tutanağı olmadığı için mahkemenin emniyete müzekkere yazmasına rağmen bir kez daha davamız ertelendi. Emniyet tarafından kendisine ulaşılıp, bu tutanak hazırlandığında dosyada bir eksik kalmayacak ve haklılığım ortaya çıkacaktır."MÜCADELEMİ BIRAKMAYACAĞIM"Yıllardır mücadelesini verdiğim davamın bu kadar uzatılması çok yorucu bir süreç. Hakikatin gün yüzüne çıkması gerçekten kolay olmuyormuş. Bu süreçte çok yıpransam da kimsesiz kalmış, yalnız bırakılmış kadınlara, kucağından kopartılan çocuklara, yeryüzüne düşen tüm gözyaşları için mücadelemi bırakmayacağım. Yakında güzel haberler vereceğim. Yanımda duran dostlarıma, davama vicdanı olan herkese teşekkür ediyorum"HER ŞEY NASIL BAŞLADI?Yeşilçam'ın çınarlarından olan Metin Akpınar, şimdiye kadar karşımıza hep unutulmaz filmleri ile çıkıyordu. Ancak birkaç ay önce ortaya çıkan gerçekle Akpınar magazinin kalbine oturmuştu.Metin Akpınar, 1987 yılında Suphiye Orancı adındaki bir kadında yasak aşk yaşamıştı. Bu kısa süreli ilişkiden Metin Akğınar'ın Duygu ve Sevgi adında ikiz kızları dünyaya geldi. Öz anneleri tarafından Antalya'da bir köye bırakılan iki kardeş, 6 aylıkken Çocuk Esirgeme Yurdu'na bırakıldı. 1994 yılında 'Nebioğlu Ailesi' tarafından evlat edinilen ikiz kızlardan Duygu Nebioğlu, 21 yaşına geldiğinde aslında öz babasının usta oyunculardan olan Metin Akpınar olduğunu öğrendi."ÇOCUĞUM OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"Magazine bomba gibi düşen bu olayda bu sefer tüm gözler Metin Akpınar'a çevrilmişti. Bir süre açıklama yapmayan Akpınar sonunda sessizliğini bozarak konuyla ilgili ifadelerde bulunmuştu. Akpınar, "36 yıl önce Antalya'da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler."MADDİ VE MANEVİ DESTEK OLMAYA ÇALIŞTIK"Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım. Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. 2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı ve kamuoyunu meşgul eden dava süreci başladı."10 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI!Metin Akpınar yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızları için, "Tek gecelik ilişkimdi, çocuğum olduğunu bilmiyordum" ifadelerini kullanmıştı.Duygu Nebioğlu, bu sözlere ithafen babası Akpınar'a "Babalığı benimsememe" ve "Babalık görevlerini yerine getirememe" sebebiyle 10 milyon liralık tazminat davası açmıştı."BAZI ŞEYLERİ ÖRTBAS ETMİŞ OLABİLİR"Duygu Nebioğlu dava açmadaki sebebini, "İlk günden beri babam bizim varlığımızdan haberdardı. Yetiştirme yurduna verilme sürecimizi bile babamın organize ettiğini düşünüyorum. Babam o dönem bazı şeyleri örtbas etmiş olabilir ama gerçekler ortaya çıktı.Bizi tüm ülke önünde yaptığı basın açıklamasıyla küçük düşürmeye çalıştı. Bu yaptıkları onun yanına kâr kalsın istemiyorum. Bundan dolayı da babama 10 milyon TL'lik dava açtım." sözleriyle açıkladı.