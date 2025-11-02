Sibil Çetinkaya'nın Son Durumu!

İki haftadır hastanede tedavi gören fenomen, hastalığının bağışıklık sistemiyle ilgili olduğunu açıkladı.Fenomen Sibil Çetinkaya, iki haftadır süren hastane tedavisinin ardından sonunda hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu. Uzun süredir yüksek ateş şikayeti yaşayan Çetinkaya, son olarak Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.Ünlü isim, 'Tam 13 gün oldu bugün ama dün gece yine 39,5'lardaydı ateşim. Allah beterinden korusun ama çok bunaldım' sözleriyle yaşadığı zorlu süreci paylaştı. Bir dönem oyuncu Şükrü Özyıldız ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Çetinkaya, hastalığına dair belirsizliğin sona erdiğini belirtti.'Tam 2 hafta oldu bugün hastanede olmama. Ateş, halsizlik devam etse de değerlerim iyiye gidiyor. Yediğim ya da içtiğim bir şeyden değil. Bağışıklık sistemi ile ilgili bir durum geçirdiğimi öğrendik. Tedavim bir süre daha devam edecek.'Sibil Çetinkaya, takipçilerine moral vererek 'Eskisinden daha iyi bir enerjiyle aranızda olacağım. Hemen düzelmemi beklemiyoruz ama hepinizi ve normal enerjimi çok özledim' ifadelerini kullandı.Hastane ziyaretlerinin yasaklandığını da açıklayan Çetinkaya'nın tedavisine bir süre daha devam edileceği öğrenildi.