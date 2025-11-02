Okan Bayülgen'in Sözleri Tepki Çekti!

Melis İşiten ile Zaten Şov programına katılan Okan Bayülgen yine açıklamalarıyla X'te en çok konuşulan isimlerden biri oldu.Geçtiğimiz aylarda “Mercimeğe un koyanlardan hayır gelmez” gibi ilginç bir çıkışta bulunan Okan Bayülgen bu sefer de cinsellik konusunda ilginç bir yorumda bulundu.'Biz 80'ler, 90'lar ve 2000'lerde çok seviştik. Şimdi sevişme kalmadı. Sevişilecek insan da kalmadı' diyen Okan Bayülgen konuşurken Melis İşiten gülme krizine girdi.Bayülgen ise sözlerine devam ederen 'Benim seviştiklerim ölmeye de başladı çok üzülüyorum o açıdan. Cenazelerine de gidemiyorum; ‘Bununla sevişmiş' diyecekler, ayıp olacak' sözleriyle sosyal medyada tepki çekti.